Isabella Epstein es una mujer que, desde hace unos años, vive en New York, Estados Unidos. Un día, su hermano Gabriel fue a visitarla y ambos acordaron caminar por una calle para ir a cenar. Es en ese momento donde un fotógrafo llamado Elvis Quiñones los vio y decidió tomarles fotos pensando que eran pareja. La singular situación ya dio la vuelta al mundo.

Para dar a conocer lo sucedido, la mujer de esta historia subió dos instantáneas en su cuenta de TikTok (@isabella.epstein), las cuales le pasó Elvis. En la primera, ella bromeó asegurando que aparecía con su novio justo antes de empezar una cita.

Esta es la primera instantánea que subió Isabella Epstein a su TikTok, bromeando que ella y su hermano eran pareja. (Foto: @isabella.epstein / TikTok)

Ya en la siguiente instantánea, aclaró que todo era una mentira, pues se trataba de su hermano. “Un tipo de New York nos sacó fotos al azar en la calle, pensó que estábamos saliendo, nos dijo que éramos una pareja hermosa y nos regaló estas fotos. Estoy trágicamente soltera y esta fue una de las cosas más raras que me pasaron”, recalcó en la imagen.

En esta imagen Isabella Epstein aclara que el hombre con el que sale en las instantáneas es su hermano y que un fotógrafo pensó que eran pareja. (Foto: @isabella.epstein / TikTok)

A raíz de esa publicación, Isabella fue entrevistada por People, donde brindó más detalles sobre lo ocurrido. Según le dijo a la citada fuente, ninguno había visto al fotógrafo. Solo supieron de su existencia cuando se les acercó y les explicó que los había visto y les había tomado fotos.

En esta imagen aparece Isabella Epstein, la mujer que dio a conocer todo lo sucedido. (Foto: @isabella.epstein / TikTok)

“Bienvenido a la ciudad”

“Él me dijo: ‘Ustedes son tan hermosos, se ven tan felices y enamorados’. Y yo pensé: ‘¿Qué diablos? Este es mi hermano’”, recordó la mujer. “Era muy neoyorquino y mi hermano, que está en la universidad y me estaba visitando, me preguntó qué estaba pasando y yo le dije: ‘Bienvenido a la ciudad’”, agregó.

Pese a esa confusión, Isabella y Gabriel recibieron las fotos de los dos juntos. Además, el fotógrafo les sacó otras instantáneas en solitario que les gustaron. Ellos decidieron dárselas a su madre para que tenga un recuerdo de lo sucedido.

“Mi hermano estaba un poco inquieto. Pensaba: ‘¿Por qué todos piensan que somos pareja?’. No lo somos, pero somos muy cercanos. También nos vemos idénticos, así que es un poco confuso que la gente nos confunda a veces”, recalcó la mujer.

