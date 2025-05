Este 2025 viene siendo complicado para quienes tienen que volar, especialmente en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. A finales de abril, los controladores aéreos del lugar sufrieron una falla de 90 segundos en sus sistemas, lo que les impidió ver los aviones en el radar. Durante al menos un minuto, tampoco pudieron comunicarse con los pilotos, lo que generó gran preocupación.

Ahora, medios estadounidenses reportan que miles de pasajeros vienen enfrentando retrasos y cancelaciones en Newark, provocando dudas sobre la seguridad de volar desde este aeropuerto. Muchas personas compartieron sus experiencias en redes sociales, cuestionando si es una buena idea utilizar este concurrido aeropuerto.

Para aclarar lo que está ocurriendo, el piloto Vinny, conocido en TikTok por la cuenta @steph_and_vin que comparte con su esposa, publicó un video en el que explica por qué han seguido los retrasos en Newark y qué deberían esperar los viajeros en los próximos días.

Vinny, conocido en redes sociales por la cuenta @steph_and_vin que comparte con su esposa, desmintió los rumores que circulaban sobre una posible huelga de los controladores aéreos. (Foto: TikTok) ×

El piloto habló desde West Palm Beach, Florida, mientras él mismo sufría un retraso.

Vinny desmintió los rumores que circulaban sobre una posible huelga de los controladores aéreos. “Son profesionales consumados, fenomenales en lo que hacen, y no harían eso”, dijo el piloto. La confusión surgió tras conocerse que varios controladores habían pedido licencia médica por estrés después de la falla en los sistemas.

Según Vinny, Newark está entre los aeropuertos más difíciles para trabajar como controlador aéreo, junto con el JFK de Nueva York. Aun así, quienes operan allí son considerados de los mejores del país. En junio de 2024, varios fueron trasladados de Long Island a Filadelfia para entrenar a nuevos controladores, ya que Newark tiene poco espacio para operar tantos aviones.

Según Vinny, Newark está entre los aeropuertos más difíciles para trabajar como controlador aéreo, junto con JFK. (Foto referencial: Pixabay) ×

Aunque Vinny no vuela directamente a Newark, tiene colegas que sí lo hacen. “Por lo que tengo entendido”, explicó, “la FAA no ha estado actualizando los equipos, las copias de seguridad que había en Nueva York no están en Filadelfia ahora mismo, y ha habido varios cortes en las frecuencias”.

En un segundo video, Vinny explicó que tras la interrupción, Newark redujo el número de vuelos para garantizar la seguridad del tráfico aéreo. Esto provocó más cancelaciones y retrasos. Además, una de las dos pistas principales está cerrada, lo que complica aún más la situación. El piloto comentó que no sabe con certeza cuándo se resolverán estos problemas.

El piloto explicó que tras la interrupción, Newark redujo el número de vuelos para garantizar la seguridad del tráfico aéreo. (Foto referencial: Pixabay) ×

Finalmente, Vinny dejó un consejo claro para quienes planean viajar desde o hacia Newark: “Si eso es una molestia o no quieres lidiar con eso, probablemente consideraría otro aeropuerto”.

A pesar de las dificultades, reiteró su respeto por los controladores de Newark: “Están en uno de los espacios aéreos más transitados del país, hacen su trabajo con seguridad, profesionalidad y eficacia. Incluso con el equipo subóptimo que se les ha proporcionado”.

Cuáles son las compensaciones que deben recibir los pasajeros cuyos vuelos son demorados

El Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) exige que las aerolíneas tengan planes para atender a los pasajeros durante retrasos prolongados en pista.

El DOT implementó una regla que exige a las aerolíneas proporcionar reembolsos automáticos si un vuelo se cancela o se retrasa significativamente y el pasajero decide no viajar. Una “demora significativa” para vuelos domésticos se define como un retraso de más de tres horas.

En cuanto a los beneficios, si un vuelo se retrasa significativamente y decides no viajar, tienes derecho a un reembolso del billete no utilizado. Además, el DOT exige que las aerolíneas proporcionen reembolso de las tarifas de equipaje si este se retrasa significativamente (más de 12 horas para vuelos domésticos). También deben reembolsar las tarifas de servicios adicionales (como Wi-Fi) si no se proporcionan.

Si bien el DOT no obliga a una compensación monetaria por los retrasos en sí, sí requiere que las aerolíneas se comprometan a ciertos servicios en caso de retrasos o cancelaciones dentro de su control. Estos compromisos están disponibles en el Panel de Control de Cancelaciones y Retrasos de Aerolíneas del DOT e incluyen elementos como el rebooking gratuito, vales de comida y alojamiento en hotel en ciertas circunstancias, aunque la provisión específica varía por aerolínea.