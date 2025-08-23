Lo que parecía ser un día común de trabajo para Sarah Van de Laar, cartera del United States Postal Service (USPS) en el condado de Bucks, Pensilvania, terminó convirtiéndose en una experiencia que cambiaría su vida y la de otra persona para siempre.

Mientras realizaba su ruta, al llegar a los apartamentos Knightsbridge en Knights Road, Bensalem, notó algo extraño: un sedán rojo había perdido el control y se estrelló en el jardín de una vivienda. Sin pensarlo dos veces, detuvo su vehículo y corrió hacia el conductor.

Van de Laar relató que al acercarse le preguntó al hombre si se encontraba bien, pero su respuesta fue confusa y desorientada. Segundos después, ocurrió lo inesperado: el conductor se desplomó en su asiento, dejándola frente a una situación crítica.

Gracias a su valentía, el USPS reconoció a la trabajadora de Pensilvania con un premio por heroísmo. | Crédito: buxmont920.org

Con ayuda de otro transeúnte, lo sacaron del auto. Fue entonces cuando la cartera tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin dejarse llevar por el pánico, actuó con determinación hasta que llegaron los servicios de emergencia. El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

En ese momento, Sarah siguió con su ruta de trabajo, aunque en su mente solo rondaba la imagen de aquel conductor cuya vida pendía de un hilo. No supo el desenlace hasta un mes después, cuando recibió la noticia de que había sobrevivido gracias a su rápida intervención.

El momento más emotivo llegó cuando pudo reencontrarse con él cara a cara. “Fue increíble, casi como un regalo”, confesó a 6abc Action News. Aunque el conductor prefirió no dar declaraciones públicas, sí expresó su gratitud por haber tenido a la persona correcta en el lugar y momento indicados.

La rápida acción de la empleada del USPS en Pensilvania fue clave para mantener con vida a la víctima. | Crédito: buxmont920.org

Su valentía no pasó desapercibida: el Servicio Postal de Estados Unidos le otorgó un reconocimiento por heroísmo. Sin embargo, Sarah lo ve de otra manera. “No me considero una heroína, me considero un ser humano. Vengo a mi trabajo cada día, luego voy a casa y veo a mi familia”, aseguró con humildad.

Knights Road es una intersección muy transitada en Bensalem, y aquel día fueron solo tres personas las que se detuvieron a ayudar. La mayoría siguió de largo. Sarah se siente agradecida por quienes se unieron a ella para asistir al conductor y facilitar la llegada de los paramédicos.

