Coldplay no piensa abandonar su famosa ‘kiss cam’ en los conciertos, pese al escándalo que desató recientemente en Estados Unidos. Durante su presentación en el Sewell Group Craven Park, en Hull, Inglaterra, Chris Martin se refirió directamente al tema con humor y una advertencia a los asistentes: “Si no estás preparado para salir en las noticias internacionales, agáchate”.

La controversia comenzó el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, cuando el jumbotron, también llamado ‘kiss cam’, enfocó a Andy Byron, entonces CEO de la compañía neoyorquina Astronomer, junto a Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la misma empresa.

Chris Martin advirtió con humor que quienes no quieran salir deben “agacharse” para evitar la cámara. | Crédito: TikTok instaagraace

En las imágenes se veía a Cabot recostada sobre Byron y tomándole las manos, pero al darse cuenta de que estaban en pantalla frente a miles de personas, ambos se agacharon para evitar la cámara.

Sin saber que Byron estaba casado, Martin bromeó en el momento: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”. Lo que parecía una ocurrencia pasajera se convirtió en un clip viral que encendió las redes y terminó con la renuncia del directivo, confirmada por Astronomer días después.

En su show en Hull, el líder de Coldplay no esquivó la polémica. “Esto se llama jumbotron y lo hemos hecho por muchísimo tiempo. Elegimos a gente para saludar y, sí, a veces resulta en un escándalo internacional enorme. Pero la mayoría de las veces solo queremos decir hola a la gente. Ahora, todo este lío…”, comentó ante el público.

El incidente provocó la renuncia del entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, tras ser grabado en un momento comprometedor. | Crédito: Steve Jennings / Getty Images / Steve Jennings

Aun así, Martin dejó claro que la dinámica seguirá: “Vamos a seguir con nuestra kiss cam… así que si no estás preparado, por favor agáchate”. Y agregó un mensaje positivo: “La vida te da limones y tienes que hacer limonada. Vamos a continuar porque queremos conocerlos a ustedes”.

Lejos de cancelarla, Coldplay ha convertido la ‘kiss cam’ en parte esencial de su espectáculo, con un Chris Martin decidido a mantener el contacto espontáneo con sus fans, aunque eso implique arriesgarse a algún que otro momento incómodo en pantalla gigante.

