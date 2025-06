Un joven colombiano decidió compartir la dura experiencia que vivió el pasado 2 de junio en el Aeropuerto de Houston, en Estados Unidos. Su intención era ingresar al país como turista, pero terminó siendo rechazado por las autoridades migratorias, quienes no solo le negaron la entrada, sino que además cancelaron su visa por cinco años. Aunque el viaje empezó con normalidad, la situación dio un giro cuando fue sometido a un interrogatorio más riguroso. “Falté a una norma”, reconoció Miguel al explicar por qué, según él, no lo dejaron ingresar al país norteamericano.

El latino llegó a Houston en un vuelo desde Cali, con escala en Panamá. Al aterrizar, se dirigió a Migración, donde una agente le hizo las preguntas habituales: destino, quién lo recibiría, duración del viaje y dinero disponible. “Hasta ahí, todo normal”, relató en un video de TikTok que superó el medio millón de reproducciones.

Sin embargo, todo se complicó cuando la funcionaria llamó a la patrulla fronteriza. Miguel fue llevado a una sala donde se realizan entrevistas más detalladas a ciertos viajeros. Allí, una oficial de origen mexicano lo sometió a una extensa serie de preguntas.

Aunque su viaje inició sin mayores novedades, fue sometido a un interrogatorio exhaustivo que terminó en su regreso a Colombia. (Foto: @miguedeportes)

Según contó, la agente le pidió que dijera la verdadera razón de su visita. Le aseguró que sabía que él había viajado antes a Estados Unidos y que, en esas ocasiones, se había quedado más tiempo del permitido. “Si no me cuentas la verdad, te voy a revisar todo el celular”, le dijo la funcionaria.

Miguel optó por ser sincero. Le confesó que en un viaje anterior había trabajado sin autorización. “Obviamente, accedí a contarle todo”, comentó en su testimonio. A pesar de su honestidad, las consecuencias fueron severas.

Él insistió en que no tenía antecedentes penales ni en Colombia ni en Estados Unidos, y que su único objetivo era “salir adelante y traer algo de efectivo para poder sobrellevar las cosas en Colombia un poco mejor”; no obstante, la oficial, aunque le reconoció su sinceridad, le informó que no podía permitirle el ingreso y que su visa sería cancelada.

Una visa es un permiso que un país emite a ciudadanos extranjeros para permitirles entrar a su territorio, normalmente durante un período de tiempo específico y con un propósito determinado. (Foto: iStock)

De inmediato, Miguel fue escoltado hasta el avión que lo llevaría de regreso a Colombia. Explicó que no fue deportado, ya que no se abrió ningún proceso judicial en su contra, indicando que fue una medida administrativa. Eso sí, su visa fue anulada por cinco años debido a su uso indebido.

En su video, el joven dejó un mensaje para quienes piensen ingresar a Estados Unidos con visa de turismo con la intención de quedarse a trabajar. “Ellos se dan cuenta de todo”, advirtió. También señaló que los agentes investigan a las personas que uno va a visitar: “Si usted llega con visa a visitarlos, también se van a dar cuenta de tu familia, de la persona a la que vas a ver y de cuál es su estatus migratorio”, concluyó.

Motivos por los que le pueden quitar la visa a una persona

La visa de una persona puede ser cancelada o revocada por violaciones de las leyes de inmigración de Estados Unidos. Esto incluye exceder el tiempo permitido de estadía indicado en el Formulario I-94 o en la propia visa, trabajar en Estados Unidos sin la autorización correspondiente (como fue el caso de Miguel), o intentar ingresar al país con una visa de turista con la intención predeterminada de vivir o trabajar, lo que constituye fraude de visa.

Otro motivo importante para la cancelación de una visa son los antecedentes penales o actividades consideradas inadmisibles. Esto abarca la comisión de delitos graves en Estados Unidos o en el país de origen del solicitante, incluyendo crímenes relacionados con drogas, delitos violentos, fraude u otros crímenes de vileza moral. Incluso la sospecha de participación en actividades terroristas, espionaje o cualquier acción que represente una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. resultará en la revocación de la visa.

La visa de una persona puede ser cancelada o revocada por diversos motivos. (Foto: Getty Images)

Finalmente, las visas pueden ser revocadas por cambios en la elegibilidad o en las circunstancias personales del titular. Si la persona se vuelve inelegible para la categoría de visa que posee (por ejemplo, si una visa de estudiante requiere inscripción en una institución y el estudiante abandona sus estudios), o si hay un cambio significativo en su situación que contradiga el propósito original de la visa. Las autoridades de inmigración tienen amplia discreción para revocar visas si determinan que el titular no cumple con los requisitos o representa un riesgo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!