El técnico es un estadounidense sin experiencia que es más joven que algunos de los integrantes de su plantilla. Los jugadores suelen ser poco conocidos, fichajes baratos reclutados en todos los rincones del mundo.

El propietario no es un jeque de Oriente Medio ni el cabecilla de un fondo de riesgo estadounidense, sino un inglés que hizo su fortuna en las apuestas deportivas.

El entrenador del Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, reacciona tras el partido de la Premier League 2026/27 entre el Brighton & Hove Albion y el Crystal Palace FC, disputado en el American Express Stadium el 18 de octubre de 2026 en Brighton, Inglaterra. (Foto de MB Media/Getty Images) / MB Media

Brighton ha sido, desde hace algún tiempo, uno de los equipos más fascinantes del fútbol inglés.

Ahora es uno de los mejores.

El club de la costa sur es, hasta ahora, la historia de la Liga Premier: ha marcado más goles que nadie (23 en siete partidos) y ha logrado las mayores diferencias de victoria (un par de 5-0) para convertirse rápidamente en el equipo más atractivo en la máxima categoría de Inglaterra.

Brighton está en el tercer puesto con 16 puntos, apenas por detrás de Arsenal (18) y Manchester City (el líder con 21). Con el futuro del City envuelto en incertidumbre después de que fuera declarado culpable de infracciones financieras a gran escala, Brighton está bien posicionado para firmar la mejor temporada de su historia en 125 años.

Las Gaviotas vuelan alto. Pero ¿pueden mantener el nivel?

Las próximas dos semanas podrían darnos una respuesta.

Brighton visita Anfield el domingo para toparse contra Liverpool. Eso ocurre antes de otro exigente partido como visitante, ante el City, una semana después.

Esos encuentros podrían confirmar si Brighton, que ya pasó por encima del campeón defensor Arsenal por 3-0, va en serio.

Por ahora, disfrutemos de su juego hipnótico bajo las órdenes de Fabian Hurzeler, un técnico de 33 años nacido en Texas pero criado en Alemania, que se convirtió en el entrenador más joven en la historia de la Premier al incorporarse hace dos años, poco después de ascender a la Bundesliga a St. Pauli, un club alemán de culto.

Solo Barcelona tiene más goles que el Brighton de Hurzeler en las cinco grandes ligas de Europa, tras la paliza 5-0 del fin de semana pasado al feroz rival Crystal Palace, que incluyó un gol desde la mitad de la cancha de Diego Gómez, un mediocampista paraguayo que llegó con 21 años procedente del Inter Miami, y sin demasiados reflectores, en enero de 2024.

Otro de los goleadores fue Charalampos Kostoulas, un delantero griego de 19 años que arribó en mayo de 2025 tras apenas una temporada en Olympiakos y que en la pasada campaña fue titular en solo dos partidos de liga.

Y otro fue Yasin Ayari, un sueco fichado hace tres años por 3,5 millones de libras (ahora 4,7 millones de dólares).

Hay muchísimos ejemplos en la plantilla de Brighton de incorporaciones identificadas mediante modelos de datos, usando analítica de empresas vinculadas al dueño del club, Tony Bloom.

Jugadores infravalorados y poco reconocidos llegan, a menudo son cedidos para ganar experiencia y luego se integran al primer equipo de Brighton antes de convertirse en figuras que se marchan a clubes grandes por sumas elevadas, a veces superiores a 100 millones de dólares.

El más reciente es el mediocampista Carlos Baleba, que se marchó recientemente al Manchester United por 95 millones de dólares. Baleba llegó a Brighton como suplente de Moisés Caicedo, quien fue transferido a Chelsea por 146 millones de dólares en 2023 tras haber sido fichado por 4 millones de libras desde la liga ecuatoriana dos años antes.

La figura de Brighton esta temporada es Pascal Gross, un favorito de la afición de 35 años en su segunda etapa en el club tras incorporaciones de bajo costo procedentes de la liga alemana.

La lista de astutas adquisiciones continúa.

También continúan las victorias de Brighton al inicio de una temporada en la que el equipo además disputa la Conference League. Eso podría terminar provocando fatiga en un grupo de jugadores talentosos que no está acostumbrado a equilibrar las exigencias del fútbol doméstico y el europeo.

Pase lo que pase, será emocionante de ver.

Enfrentamientos clave

Man City lleva su récord perfecto a Aston Villa el sábado, cuando Arsenal recibe a Everton y Tottenham visita a Chelsea en un derbi londinense.

El técnico Michael Carrick podría jugarse la continuidad al mando del Manchester United de cara al partido en casa contra Bournemouth el domingo.