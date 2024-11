Kira Jade Nixon puede decirle al mundo entero que es muy afortunada. Y es que esta mujer de Canadá se casó con el hombre de sus sueños. Basta con contarte que a los 4 años ella dijo con quién iba a contraer matrimonio y ya de adulta fue capaz de hacer eso realidad.

El nombre de su esposo es Timmy Nixon, y ella, desde que tiene uso de razón, ha estado enamorada de él. Eso quedó en evidencia en un video que publicó en su cuenta de Instagram (@kirajadenixo), donde se puede ver la singular conversación que tuvo con su padre siendo tan pequeña.

“¿Quién será el chico con el que te vas a casar?”, le preguntó su progenitor en aquel entonces. Kira Jade, de solo 4 años y usando un vestido de princesa, contestó: “¡No tengo ninguno, solo Timmy!”. A raíz de esa respuesta, su padre le hizo otra interrogante. “¿Timmy?”. Luego de ello, la menor indicó: “¡Timmy Mixon! ¡Sí!”.

Esta imagen muestra a Kira Jade Nixon cuando tenía 4 años. (Foto: @kirajadenixon / Instagram)

Tras mostrar esa escena, la protagonista de esta historia enseñó el momento en que contrajo matrimonio con el hombre de su vida. “¡Me casé con ese Timmy Mixon! (Bueno, Nixon)”, escribió la mujer, que el 4 de octubre cumplió 10 años de casada y por esa razón compartió dicho clip.

En esta imagen se ve el momento en que Kira Jade Nixon se casó con Timmy Nixon. (Foto: @kirajadenixon / Instagram)

“10 años de casados hoy, pero toda una vida amándote, mi Timmy. Nunca olvidaré el día en que encontramos este viejo video. Tim y yo recién comenzamos a salir y decidimos ver viejos videos caseros. Cuando encontramos este, nos quedamos boquiabiertos. Tim y yo nos conocimos en la escuela dominical y no era ningún secreto que lo había amado toda mi vida, ¡pero ahora teníamos pruebas! Esto, junto con todos los diarios de preadolescentes garabateados con mi nombre y el suyo en corazones por todos lados”, se lee al inicio de la descripción de su publicación.

Esta imagen muestra a Kira Jade Nixon y a Timmy Nixon muy felices. (Foto: Inside Edition / YouTube)

Timmy no tenía idea que ella estaba enamorada de él

“Me enamoré de él por tanto tiempo y él no tenía idea. (Pensarías que habría captado la indirecta cuando lo besé en la nuca en mi sexto cumpleaños en McDonald’s). No fue hasta que me mudé por un largo período de tiempo y regresé después de la escuela secundaria que finalmente vio más allá de la niña/preadolescente súper extraña con la que solía ser amigo y pensó que podría ser bueno tener una cita o dos con la versión de 20 años, jajaja”, agregó.

Aquella publicación no tardó en dar la vuelta al mundo, llegando a conmover a una gran cantidad de usuarios, quienes señalaron que no cabe duda que el amor verdadero sí existe. Tanto fue el impacto que generó el video que la pareja acabó siendo entrevistada por Inside Edition, de acuerdo un clip publicado en YouTube por el citado medio.

En diálogo con ese medio, Kira Jade dio más detalles del día en que vieron la grabación de ella pequeña por primera vez. “Estábamos sentados en la sala de estar de mis padres y en la pantalla aparecía yo vestida de princesa diciendo que me iba a casar con él y nos miramos (hizo gesto de sorpresa)”, dijo.

Timmy, en tanto, contó la vez en que supo que quería estar con ella por el resto de su vida. “Una mañana en la iglesia me fijé mucho en ella y recuerdo que hablé con mis padres y creo que algo pasó. Me voy a casar con esta chica”, recordó. La historia de amor de esta pareja es digna de contarse en una película.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.