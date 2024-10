Alice Williams es una mujer de 80 años que nació en Boston, Estados Unidos, pero que desde hace 12 años vive en el sur de Francia junto con su esposo. Hoy te hablaré sobre ella porque esta mujer tuvo un gesto conmovedor con una persona a la que ama bastante. Resulta que pasó 2 semanas pintando un retrato de su nieta, Josephine “Foster” Mann.

De acuerdo a información brindada por People, la nieta de esta historia, que tiene 23 años, fue quien le pidió a su abuela que le hiciera tal trabajo, pues sabe que su familiar es una reconocida pintora postimpresionista.

Josephine, antes de hacerle la consulta, compró un vestido de 200 dólares, pues quería salir en la pintura usándolo, además que deseaba que se destacaran tres piezas especiales, según la citada fuente: el reloj de su bisabuela, el libro de arte de su abuela y la escultura de elefante de su madre.

Esta imagen permite apreciar a Alice Williams pintanto un retrato de su nieta. (Foto: @alicewilliams.artist / TikTok)

“Sabía que quería símbolos de las mujeres que me precedieron y que me forjaron”, aseguró la joven en diálogo con el mencionado medio estadounidense. Alice Williams no dudó en aceptar el trabajo y para acabarlo se demoró 2 semanas, pintando en intervalos de 3 horas. Con el fin de mostrar su arte a los demás, se animó a grabar cómo hizo la pintura en varios videos que posteriormente compartió en su cuenta de TikTok @alicewilliams.artist.

En esta imagen aparece Alice Williams demostrando todo su talento a la hora de pintar un retrato de su nieta. (Foto: @alicewilliams.artist / TikTok)

Un recuerdo muy especial para Josephine

Justamente, en uno de los clips, la mujer de la tercera edad escribió: “Pintando un retrato de mi nieta para que cuando me vaya ella siempre sepa cómo la vi y pueda contarles a sus nietos sobre mí”. Aquella publicación superó el millón de reproducciones rápidamente.

En esta imagen se aprecia a Alice Williams teniendo un lindo detalle con su nieta. (Foto: @alicewilliams.artist / TikTok)

“Fue un acto de amor”, recalcó Alice Williams en una entrevista que le hizo People. “Estoy muy contenta de que ella haya venido a mí y me haya pedido que lo hiciera”, agregó la abuela, quien mantiene una relación especial con su nieta.

