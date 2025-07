Conseguir la visa americana es un objetivo que muchos tienen y que a veces parece complicado; sin embargo, Alejo, un joven colombiano de 27 años, demostró que es posible hacerlo por cuenta propia. A través de un video en TikTok, contó su experiencia y compartió recomendaciones para quienes quieran seguir un camino similar.

Alejo explicó que realizó todo el proceso por su cuenta, sin contratar agencias. “Esa cita la saqué hace dos años, en 2023. Lo hice completamente solo, no tuve en la necesidad de pagarle a ninguna agencia”, afirmó. Aunque reconoció que hay empresas que ayudan a conseguir turnos más rápido, él prefirió no contratarlas.

Eso sí, antes de la entrevista en el consulado, pagó por un servicio de revisión profesional. “Pagué 100 mil pesos colombianos (unos US$24) por una hora, donde me revisaron el formulario, vieron que todo estuviera bien y actualizamos algunos datos que tenía del 2023. Me dejaron ese formulario perfecto”, explicó. Gracias a eso, se sintió mucho más tranquilo y seguro.

Sobre la entrevista, contó que fue bastante breve. “Lo atienden a uno en cinco minutos y sale. No le da tiempo de nada”, dijo. Aunque llevó una carpeta con documentos, no se los pidieron. “No me pidieron absolutamente nada”, detalló.

Según contó, el cónsul le preguntó por su ocupación, el motivo y duración del viaje, los destinos a visitar y la ciudad donde se alojaría.

Alejo asegura que respondió todo de forma clara: “En mi caso, mis papás no tienen visa. Dije que iba a ir a Nueva York por 15 días y les dije que creaba contenido para redes sociales”. También comentó que le preguntaron si había salido del país y explicó su trabajo como creador de contenido. Le recordaron que no podía trabajar en Estados Unidos, y él aseguró que lo tenía presente.

En el mismo momento, le entregaron un papel confirmando que su visa había sido aprobada. En su video, Alejo dio varios consejos: “El primero es: si pueden hacerlo, háganlo con una agencia”. Aunque no contrató ese servicio, dijo que el proceso por cuenta propia puede ser largo, y que vale la pena pagar si es posible.

Por último, recomendó ser coherente entre lo que se escribe y lo que se dice, llevar algo para entretenerse durante las largas esperas y no prestar atención a vendedores fuera de la embajada. Sobre la ropa, afirmó: “Puedes irte como quieras, algo presentable, no tiene que ser nada formal”.

Cómo tramitar la visa americana

Para obtener la visa americana, lo primero es identificar el tipo de visa que necesitas (turismo, estudiante, etc.), ya que los requisitos varían. Luego, completa el formulario DS-160 en línea con información precisa y paga la tarifa de solicitud.

El siguiente paso es programar tu cita en la embajada o consulado de EE. UU. en tu país, anticipando posibles largos tiempos de espera. Para la entrevista, reúne todos tus documentos esenciales: pasaporte válido, confirmación del DS-160, recibo de pago y pruebas que demuestren el propósito de tu viaje y tus fuertes lazos con tu país de origen.

Durante la entrevista consular, sé honesto y conciso al responder. El oficial querrá asegurarse de que regresarás a tu país, por lo que debes hacer lo posible por demostrar tus lazos familiares, laborales o económicos. Vístete de forma adecuada y responde solo lo que se te pregunte, sin ofrecer información extra.

