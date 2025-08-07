Mientras la mayoría de adolescentes pasa el tiempo jugando videojuegos o al aire libre, un joven de Seattle logró algo que muchos adultos solo sueñan: tener más dinero en el bolsillo que la mayoría de personas que le doblan la edad. Se trata de Alex Butler, quien a los 15 años ya es millonario gracias a un juego de cartas que inventó cuando tenía solo 7.

El juego se llama Taco vs. Burrito y, según el Seattle Times, fue todo un éxito desde su lanzamiento. Alex creó el concepto de forma “aleatoria” después de haber pasado buena parte de su infancia jugando cartas con su familia. Siempre fue un niño imaginativo y creativo, algo que sus padres, Leslie Pierson y Mark Butler, ya consideraban normal.

Sin embargo, al notar que su hijo hablaba en serio sobre lanzar un juego que pudiera venderse en tiendas, sus padres decidieron apoyarlo.

Crearon una campaña tipo GoFundMe para reunir el dinero necesario y cubrir los altos costos de producción. El resultado fue sorprendente: lograron recaudar 25 mil dólares.

Con la ayuda de sus padres, logró recaudar $25,000 para producirlo y en poco tiempo el juego se convirtió en el más vendido de Amazon. (Foto: Taco vs Burrito)

Con ese dinero, fundaron su propia empresa, Hot Taco Inc., eligieron un fabricante y comenzaron a vender el juego por Amazon a 20 dólares cada uno. La respuesta del público fue mucho mejor de lo esperado.

Para el 2018, la familia ya había generado casi 1.1 millones de dólares en ventas, según el medio. El juego se convirtió en el más vendido de Amazon.

Después de años de éxito, Alex sintió que era momento de dejar atrás su creación. Hace solo un mes, vendió Taco vs. Burrito a la empresa PlayMonster, con sede en Wisconsin, en un acuerdo en efectivo. Aunque la familia no reveló cuánto dinero recibieron, muchos imaginan que fue una cifra con varios ceros.

En 2018, ya había generado más de un millón de dólares en ventas. (Foto: Taco vs Burrito)

“Jamás fue algo a lo que me sintiera muy apegado”, dijo el adolescente al Seattle Times. “No es algo súper importante para mí. Solo quería sacarle la mayor cantidad de dinero posible”.

Alex aún no ha decidido qué hará con las ganancias, pero tiene claro que “un Lambo” es una de las primeras cosas que desee adquirir.

Según el New York Post, Alex no es el único adolescente ganando dinero a su edad. Hoy en día, 2 de cada 5 jóvenes en Estados Unidos están aprendiendo a generar ingresos en línea.

En la actualidad, son muchos los adolescentes que ya hacen negocios en línea gracias al rápido avance de la tecnología. (Foto referencial: Freepik)

Cameron Zoub, cofundador de Whop, una plataforma de negocios en línea, indica que el mercado ha cambiado mucho en los últimos años.

“Antes, tenías que encontrar dónde vender, configurar pagos y construir una comunidad. Ahora, solo necesitas un teléfono y conexión a internet”, señaló.

Cómo se juega ‘Taco vs. Burrito’

Taco vs. Burrito es un juego de cartas simple y rápido que se puede jugar en 15 minutos. Se basa en combinaciones de cartas y tiene como objetivo crear la comida más extraña y valiosa posible.

El juego consiste en recolectar ingredientes para hacer un taco o un burrito. Las cartas se dividen en 3 categorías:

Cartas de comida que tienen un valor en puntos.

Cartas de acción que te permiten interactuar con los otros jugadores.

Cartas de ingredientes “asquerosos” que restan puntos al total del jugador.

Para ganar, un jugador necesita tener al menos 20 puntos de valor en su mano. Las cartas de acción se utilizan para robar cartas, saltar turnos, cambiar de mano o darle al oponente una carta “asquerosa”.

Cuando un jugador cree que tiene más de 20 puntos en su mano, declara “¡Lo tengo!” y se revelan las manos. El jugador con la mano más valiosa gana la ronda. Si nadie tiene más de 20 puntos, el juego continúa. El ganador de 3 rondas es el ganador del juego.

