Jane Roberts, una madre de 46 años de Liverpool, pensó que su confusión y pérdida de memoria eran síntomas normales de la perimenopausia. Nunca imaginó que, en realidad, se trataba de algo mucho más grave. Lo mencionó durante una cita con su médica de cabecera, quien de inmediato se preocupó y sospechó que podía tratarse de una demencia de aparición temprana.

Después de hacerle una tomografía, los médicos encontraron la verdadera causa: un tumor cerebral maligno. El 21 de marzo de 2025, Jane fue diagnosticada con un glioma, un tipo de cáncer cerebral. Aunque lo habitual es tratar este tipo de tumores con cirugía, seguida de radioterapia y quimioterapia, su caso era distinto. El tumor estaba en el tálamo, una zona muy profunda del cerebro, lo que lo hacía inoperable.

Según el medio Daily Mail, Jane está esperando los resultados de una resonancia para saber qué tan avanzado está el cáncer. Mientras tanto, empezó a contar su historia en TikTok con la intención de generar conciencia. Algunos de sus videos superan las 100,000 reproducciones. Su mensaje es claro: no debemos ignorar los síntomas, por más pequeños que parezcan.

Jane presentó confusión mental y pérdida de memoria, pensando que se trataba de la menopausia. Poco después, le dijeron que tenía un tumor cerebral. (Foto: @memybraintumourandi / Instagram)

En uno de sus videos, Jane recordó cómo empezó todo: “Fui al médico con lo que pensé que eran síntomas de la perimenopausia; parte de eso era un poco de confusión mental y pérdida de memoria. La médica reaccionó de inmediato. Estaba tan preocupada por lo que le dije sobre mi memoria que pensó que tenía demencia temprana”. Luego de la tomografía, recibió una noticia devastadora: no era demencia, sino un “horrible tumor cerebral”.

Incluso cuando buscó una segunda opinión en la reconocida Cleveland Clinic, le dijeron que no era posible operar. En un video más reciente, contó: “Estoy esperando mi próximo escaneo hacia fines de junio para ver cómo está progresando—si ha crecido o se ha detenido. Todos los próximos pasos—biopsia, radioterapia, quimioterapia—implican un riesgo por la ubicación del tumor”.

Jane habló sobre lo difícil que ha sido procesar la situación, especialmente junto a su hija de 10 años, quien incluso le puso un nombre al tumor: “Betty”. En otro video, compartió: “Me desperté sintiéndome muy triste hoy. Es la realidad. No sé lo suficiente. No sé si la radio y la quimio pueden eliminarlo completamente o si esto va a ser solo un proceso de reducirlo. Luego crecerá de nuevo, y estaremos en este ciclo hasta que me venza. Es difícil mantenerse fuerte”.

El diagnóstico de cáncer cerebral se realiza principalmente mediante resonancia magnética (RM) para localizar el tumor. (Foto referencial: Freepik)

A pesar de todo, Jane intenta mantener una actitud positiva. En una publicación reciente escribió: “Me toma toda la energía luchar contra los pensamientos negativos y los mensajes del señor Muerte y Destrucción (mi cirujano), que siguen resonando en mi cabeza. Es una batalla mantenerse feliz o incluso neutral. Pero sé que, mientras Betty (sí, así nombramos al tumor) siga aquí al menos por ahora, soy capaz de ser feliz en medio de este caos. Así que voy a intentar abrazar los momentos bajos, porque me impulsarán hacia los altos”.

En Instagram, Jane valoró los pequeños detalles de la vida, como poder ir a una cita con el peluquero. “Asumí que comenzaría el tratamiento, perdería el cabello y que todo pasaría rápido. Pero ya llevo varias citas con el peluquero y ahora tengo el valor de agendar otra en seis semanas”, escribió.

Jane está esperando los resultados de una resonancia para saber qué tan avanzado está el cáncer. Mientras tanto, comparte su caso a través de sus redes sociales. (Foto: @memybraintumourandi / Instagram)

Lo que debes saber sobre el cáncer cerebral

Según Mayo Clinic, el cáncer cerebral implica el crecimiento de células anormales dentro del cerebro. Estos tumores pueden ser primarios, es decir, que se originan en el propio cerebro, o metastásicos, lo que significa que el cáncer se ha diseminado desde otra parte del cuerpo al cerebro. Los tumores varían en tamaño y pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos), y sus síntomas dependen de su ubicación, tamaño y velocidad de crecimiento.

Los síntomas del cáncer cerebral pueden manifestarse de diversas maneras y su aparición puede ser gradual o repentina. Los más comunes incluyen dolores de cabeza nuevos o cambiantes, que suelen ser persistentes y pueden empeorar por las mañanas. Otros síntomas frecuentes son náuseas y vómitos inexplicables, problemas de visión (visión borrosa o doble), pérdida de sensibilidad o movimiento en un lado del cuerpo, dificultades con el equilibrio, problemas del habla, fatiga, confusión y cambios en la personalidad o el comportamiento.

El tratamiento del cáncer cerebral, según el mencionado portal, se planifica individualmente y puede incluir varias opciones. La cirugía es a menudo el primer paso para extirpar la mayor cantidad posible del tumor. Otras terapias comunes son la radioterapia, que utiliza haces de energía para destruir las células cancerosas, y la quimioterapia, que emplea medicamentos para este fin.