La siesta no es solo un lujo o una comodidad, sino una estrategia útil para mejorar la salud física y mental. Si se adapta a las necesidades de cada persona y no interfiere con el sueño nocturno, puede ser una gran aliada para el bienestar general.

La Dra. Nuria Roure, psicóloga especializada en trastornos del sueño con más de 20 años de experiencia, habló recientemente sobre los beneficios de la siesta en el podcast de la creadora de contenido Judith Tiral. Según la experta, incorporar este descanso en la rutina diaria puede traer múltiples ventajas.

Para que sea efectiva, la siesta debe durar entre 10 y 20 minutos. Este tiempo es suficiente para recuperar energía sin afectar el descanso nocturno. Además, Roure recomienda usar un despertador para evitar que se alargue demasiado, ya que dormir en exceso durante el día puede provocar más cansancio en lugar de descanso.

El mejor momento para tomar una siesta es después de comer, cuando el cuerpo experimenta naturalmente una disminución en el estado de alerta. “Ese momento de bajar un poco la revolución, porque en nuestro cerebro hay un momento también de bajada de la alerta después de comer”, explica Roure.

Si las condiciones lo permiten, aprovechar un breve descanso en el trabajo puede mejorar el rendimiento durante la tarde. Un pequeño sueño reparador ayuda a mantener la concentración y la productividad en las horas siguientes.

Además, dormir unos minutos a tiempo previene la fatiga extrema, que puede dificultar conciliar el sueño por la noche. “Seguro que después pasas mucha mejor tarde y no llegarás con tanta obsesión por dormir o con ese cansancio que a veces la gente dice: ‘estoy tan cansada que incluso muy cansada no me duermo’”, concluye la especialista.

Lo que debes saber sobre las siestas: qué hacer y qué no

Las siestas pueden ser beneficiosas para adultos sanos cuando se toman correctamente.

Mayo Clinic coincide con lo dicho por la Dra. Roure, indicando que lo que se debe hacer es limitar la duración de la siesta a 10 o 20 minutos, ya que siestas más largas pueden llevar a la inercia del sueño, una sensación de aturdimiento y desorientación al despertar.

También se recomienda tomar la siesta a primera hora de la tarde, ya que siestas más tardías pueden interferir con el sueño nocturno. Crear un ambiente de descanso tranquilo y oscuro también es importante para maximizar los beneficios de la siesta.

Sin embargo, la institución también advierte sobre lo que no se debe hacer. No se deben tomar siestas demasiado largas, ya que pueden afectar negativamente el sueño nocturno.

Tampoco se recomienda tomar siestas después de las 3 p.m., ya que esto también puede dificultar conciliar el sueño por la noche. Además, no todas las personas se benefician de las siestas. Algunas personas simplemente no pueden dormir durante el día o tienen problemas para dormir en lugares que no sean sus propias camas.