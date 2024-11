Sierra Jayde, de 19 años, tiene una gran historia para contar. Resulta que esta mujer fue a la playa de Bokarina (Australia) y, estando ahí, decidió grabarse nadando sin imaginar que acabaría captando algo que la dejaría completamente boquiabierta.

Debido a que subió el video que registró a su cuenta de TikTok (@sierrajayde), se puede saber la experiencia que vivió. De acuerdo a ese clip, ella se estaba relajando en el agua, cuando de pronto algo llamó su atención. Acto seguido, se dio cuenta que una ballena jorobada estaba saliendo a la superficie del agua varias veces y optó por enfocarla.

Esta imagen muestra a Sierra Jayde nadando en la playa de Bokarina. (Foto: @sierrajayde / TikTok)

“También soy fotógrafa, así que, para contextualizar, simplemente estaba tratando de crear contenido, pero nunca esperé capturar o experimentar lo que hice”, indicó Sierra Jayde en diálogo con Newsweek. En aquella entrevista, la mujer calificó lo sucedido como algo “inolvidable”.

En esta imagen se ve cómo una de las ballenas sale a la superficie. Ese momento fue grabado por Sierra Jayde. (Foto: @sierrajayde / TikTok)

“Lo primero que noté fue un gran chapoteo a 50 o 100 metros de distancia, que descarté como una ola blanca, pero la siguiente vez, un sonido de golpe lo acompañó y supe de inmediato que era una ballena jorobada que saltaba”, contó.

En esta imagen se aprecia a una de las ballenas que grabó Sierra Jayde. (Foto: @sierrajayde / TikTok)

Vio a dos ballenas jorobadas

Cabe mencionar que ella, en un principio, pensó que solo había una ballena jorobada, pero luego pudo deducir que había un adulto y una cría. “Escuchar sus cuerpos chocar contra el agua me hizo sentir muy pequeña, pero muy conectada con la belleza salvaje del océano. He visto ballenas jorobadas de cerca desde un bote y, más comúnmente, las veo navegando en el agua, pero este momento se sintió más crudo y emotivo mientras jugaban juntas y mostraban su poder y gracia, lo que me hizo llorar mientras intentaba filmarlas mientras nadaba”, recalcó. Su video no tardó en volverse viral en TikTok.

