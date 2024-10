Hope Carew es una comediante de Estados Unidos que generó muchas risas en la boda de su hermano, Griffin Carew. Y es que aquel día ella decidió hablar y leyó el divertido plan de propuesta que su compañero de infancia escribió a los 9 años. Todos los detalles los encontrarás a continuación.

En diálogo con People, Hope contó que en 2014 encontró el mencionado plan de su hermano dentro del anuario de este de 2002-2003. El hallazgo se produjo cuando revisaba una caja con cosas de su infancia que su padre había guardado en su casa.

“De hecho, la casa de mi madre se había incendiado unos dos años antes y habíamos perdido muchas cosas de mi infancia, así que me emocionó que mi padre todavía tuviera la copia del anuario de mi hermano”, recordó.

En el momento en que revisó el anuario de su hermano, ella se dio cuenta de la existencia del plan de propuesta. Como Griffin es zurdo, fue fácil para Hope identificar que él había escrito todo. “Fue tan gracioso que supe que tenía que guardarlo para leerla en su boda algún día. Así que la llevé conmigo a la universidad y la conservé desde entonces como preparación. Después de que se comprometiera, busqué la carta donde la había escondido y había desaparecido (mi madre acababa de mudarse y la había escondido en su casa)”, sostuvo.

Esta imagen muestra a Hope Carew leyendo el plan de propuesta de su hermano, mientras un fotógrafo capta las reacciones de los invitados. (Foto: @hopecarewisbrave / TikTok)

“Mi madre y yo pasamos los siguientes ocho meses revisando todos los documentos que pudimos encontrar y justo cuando ya me había dado por vencida y no quería encontrarlo nunca más, revisé el anuario una vez más y allí estaba”, añadió.

Con el plan de propuesta en su poder, Hope decidió hablar en la boda de Griffin Carew y su pareja Alyssa Kantor Carew. Ella, de acuerdo a un video que compartió en su cuenta de TikTok (@hopecarewisbrave) empezó con un “no me mates” porque sabía que iba a decir algo que era vergonzoso para su hermano.

Esta imagen permite apreciar al hermano de Hope, Griffin Carew, junto a su esposa Alyssa Kantor Carew. La pareja aparece riéndose. (Foto: @hopecarewisbrave / TikTok)

“Tenemos 25 años y soy multimillonario y estoy locamente enamorado de ti. Número uno: de Cincinnati a Cabo San Lucas. Es medianoche y te llevo a escondidas en nuestro jet privado. Te despiertas mientras estamos en el aire y no te digo dónde estamos, pero te beso y te digo que tengo todo bajo control”, comenzó leyendo Hope.

“Llegamos y te doy mi tarjeta de crédito y te digo que hagas lo que quieras, pero que te asegures de estar de vuelta en nuestro hotel a la una en punto. Cuando regresas, no estoy allí. Pero los mayordomos te acompañan hasta la playa, donde te estoy esperando con una manta romántica preparada y vino. Bebemos unas copas. Luego comenzamos a besarnos... Al día siguiente, nos vamos a otro lugar en mi yate”, agregó.

En esta imagen aparece Hope Carew mostrando el plan de propuesta que su hermano escribió a los 9 años. (Foto: @hopecarewisbrave / TikTok)

Si bien aún faltaba mucho por leer, los invitados y la propia pareja de recién casados no podían contener la risa por todos los detalles que se habían dado a conocer. “Había muchas risas, vítores y aplausos”, recordó Hope en la entrevista con People.

“Número dos: de Cabo San Lucas a la Polinesia Francesa. En el yate, pasamos un momento muy romántico. Luego, cuando llegamos allí, le compro un montón de perlas. Luego le compro lo que quiera y obedezco todas sus órdenes”, continuó leyendo en el día de la boda.

Su hermano tomó todo el asunto con mucho humor

“Número tres: de la Polinesia Francesa a París. Hoy salimos en el yate y hacemos cosas románticas. Luego aterrizamos en París. Luego te llevo por todo París en un Rolls-Royce. Te compro todo. Luego te llevo a lo alto de la Torre Eiffel y te pregunto: ‘¿Quieres casarte conmigo?’. Con un anillo de 130 millones de dólares. Dices ‘sí’ y luego regresamos a nuestro hotel y tenemos mucho romance”, acabó diciendo Hope, quien aseguró que su hermano tomó todo el asunto con mucho humor. Tanto así que la abrazó y eso fue un alivio para ella.

“Si no tuviera tan buen sentido del humor, nunca lo habría hecho, pero es Leo y puede soportar las críticas. Soy comediante y mi familia me apoya mucho”, aseveró. “Así que están acostumbrados a que los avergüence en el escenario. Honestamente, mi hermano probablemente se sintió aliviado de que no estuviera contando historias vergonzosas más recientes sobre él”, señaló después la mujer, cuyo video no tardó en volverse viral en TikTok.

