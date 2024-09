Millie Taylforth, de Manchester, Inglaterra, puede decir que, a sus 23 años, gana lo suficiente como para darse los lujos que quiera. Y todo es a raíz de haber tomado una importante decisión: ella dejó el colegio para convertirse en influencer a tiempo completo. Siendo tan joven, ya llegó a recibir hasta 53 mil dólares al mes.

The U.S Sun informó que la joven, cuando tenía 12 años, empezó a publicar videos de baile en YouTube. Como sus grabaciones gustaron bastante, comenzó a ganar dinero mediante anuncios y asociaciones con marcas. Más adelante, ella conoció Snapchat y se animó a compartir contenido ahí. Ahora, no tiene problema alguno en decir que le gusta bastante esa plataforma.

“Me encanta el hecho de que puedo publicar tantas veces como quiera sin sentir que estoy enviando spam a mi historia. Mis seguidores realmente pueden ver mi verdadero yo”, aseguró, siempre de acuerdo a la citada fuente.

Como vio que ganaba bien, se animó a abandonar el colegio durante el sexto año de la escuela para convertirse en influencer a tiempo completo. Sus padres no estuvieron de acuerdo con su decisión al inicio, pero como ella llegó a mostrarles ingresos consistentes, la apoyaron.

¿Qué contenido comparte en Snapchat?

Hasta la fecha, el mejor mes de Millie Taylforth fue cuando ganó 40 mil libras, lo que equivale a poco más de 53 mil dólares. “Eso fue simplemente siendo yo y charlando con mis fans”, sostuvo la joven que graba todo lo que hace y luego lo publica en Snapchat. Según ella, su contenido se parece a un “reality show”. Comparte fotos y/o videos más de 100 veces al día.

Como en esa plataforma tiene casi 600 mil seguidores, está dentro del programa de participación en los ingresos de Stories. Es por eso que gana bien. “Snapchat hace un gran trabajo al pagarles a sus creadores. Cuanto más publiques, más ganarás”, indicó.

Su consejo para quienes quieran ser como ella

A raíz de que le va muy bien como influencer, Millie se da el lujo de aconsejar a quienes desean seguir su camino: “Recomendaría publicar al menos 40 veces al día y ser constante. También debes ser lo más real posible y mostrar mucha personalidad, ya que muchas redes sociales carecen de autenticidad”. Claro está, la decisión, al final, es tuya.

