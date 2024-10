Richard Duong tiene 29 años y vive en New York, Estados Unidos. Él es un joven que pediatra que ha ganado popularidad en TikTok (su cuenta es @envisionaries) por un grave error que cometió. Y es que dejó la estufa encendida durante 8 horas por accidente. Lo curioso es que se llevó una gran sorpresa luego de apagarla.

Según contó el joven a Newsweek, el día de lo ocurrido él decidió prepararse una sopa antes de tomar una siesta rápida puesto que no se sentía bien de salud. “Cuando me desperté, tuve que prepararme rápidamente para ir al apartamento de mi amigo para un partido previo a un concierto que íbamos a ver esa noche, y me olvidé por completo de la sopa que estaba en la estufa”, recordó.

El concierto al que asistió acabó alrededor de las 11 de la noche. Es ahí cuando uno de sus amigos le preguntó a Richard si quería comer o tomar algo. Apenas escuchó eso, él se acordó que había dejado la estufa encendida.

Esta imagen permite apreciar el momento en que Richard Duong apagó la estufa. (Foto: @envisionaries / TikTok)

“No recordaba si estaba a fuego alto o bajo o si había puesto una tapa en la olla, pero no estaba dispuesto a correr el riesgo, así que dejé a mis amigos y corrí a casa en un Lyft. En el camino, comencé a grabar porque mis amigos me pedían actualizaciones”, indicó.

Esta imagen muestra la olla donde estaba la sopa que Richard Duong preparó. (Foto: @envisionaries / TikTok)

Es por eso que en el video publicado en TikTok se puede apreciar cómo fue su llegada a su departamento y cómo él, apenas se fue a la cocina, apagó la estufa, que estaba a fuego lento. Además, la tapa estaba ligeramente entreabierta, por lo que la condensación evitó que algo se quemara.

En esta imagen se aprecia a Richard Duong a punto de probar la sopa que preparó. (Foto: @envisionaries / TikTok)

La gran sorpresa

El clip también muestra que Richard, al darse cuenta que no había ningún peligro, se animó a probar la sopa. Ahí se dio una gran sorpresa por el sabor que tenía. Si bien en la grabación indicó que estaba “deliciosa”, su cara no demostró que eso haya sido verdad. “No suelo cocinar, así que hasta ahora no le di mucha importancia a la cocina. Me alegro de que no haya resultado peor. Le di un mordisco (a la comida) para el video, pero terminé tirándola a la basura al día siguiente. Nunca más volveré a echarme una siesta mientras cocino”, recalcó.

Con respecto al impacto que obtuvo su publicación, el joven señaló que solo compartió el clip porque pensó que era divertido. Jamás imaginó que iba a volverse popular. “Tampoco tenía idea de que dejar la estufa encendida era un miedo tan común o que tanta gente tenía sus propias historias al respecto hasta que compartí la mía en línea”, aseveró.

