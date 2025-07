Mercedes Capaz es una mujer cubana que cuenta con la ciudadanía estadounidense, razón por la cual participó en las últimas elecciones presidenciales del país norteamericano. En ese entonces, ella votó por Donald Trump, sin imaginar que tiempo después su hijo Pedro González Capaz estaría en una lamentable situación: fue detenido por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y ahora corre el riesgo de ser deportado a Cuba.

En diálogo con Telemundo Noticias, de acuerdo a un video compartido en YouTube por el citado medio, la mujer contó que su hijo lleva 4 meses detenido. Debido a eso, sonreír es algo que le cuesta hacer. “Me entra un sobresalto y creo que le pasó algo. Y empiezo a llorar y a arrodillarme y a orar a Dios”, sostuvo. “Desde que está esto, no tengo vida”, agregó.

Mercedes Capaz aseguró que se siente muy traicionada por Donad Trump, ya que no pensaba que él fuera a deportar a mucha gente. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

Según la ya indicada fuente, Pedro González Capaz ha permanecido en EE.UU. durante 20 años bajo el programa de supervisión I-220B (un documento emitido por ICE a extranjeros que tienen una orden final de deportación pero que, por diversas razones, no han sido expulsados del país. Este programa permite a los individuos permanecer en Estados Unidos bajo supervisión, cumpliendo con ciertos requisitos mientras se determina su situación migratoria). Desafortunadamente, el 2 de marzo, cuando se encontraba en su propia casa en Florida, fue detenido por agentes de ICE y, a raíz de ello, enfrenta una orden de deportación.

Mercedes Capaz, en un inicio, no sabía el motivo por el que su hijo estaba detenido, pues él siempre ha cumplido con todas sus citas programadas. Pero luego se enteró que todo es a raíz del cambio de administración. En otras palabras, se debe a las medidas migratorias adoptadas por el presidente Donald Trump, las cuales han incrementado las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Pedro González Capaz perdió su residencia permanente

Con el fin de saber más acerca del caso de Pedro González Capaz, Telemundo Noticias conversó con él. Es así como el padre de dos señaló que en 2003 salió de Cuba junto con su madre gracias a una lotería de visas. Tras llegar a Estados Unidos, fue matriculado en una escuela secundaria de Miami, que acabó a los 19 años. El tema es que tuvo una novia en el colegio que era menor de 18 años. Eso lo llevó a ser convicto como un depredador sexual y perdió su residencia permanente. Debido a ello y a la existencia de las nuevas medidas, fue detenido por ICE.

Pedro González Capaz es un padre de familia que enfrenta una orden de deportación tras haber sido detenido por ICE. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

“(Me siento) muy traicionada”

Mercedes Capaz se arrepiente de haber votado por Donald Trump. “(Me siento) muy traicionada porque yo no pensé que me hiciera esto ni a mí ni a mucha gente”, dijo. “Por lo que veo, (el tema de las deportaciones) va a ser algo bien masivo porque no termina. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso que él está haciendo”, recalcó después la mujer, que espera que su pesadilla termine pronto.

¿Qué derechos tengo si soy inmigrante y fui detenido por agentes del ICE?

En caso estés documentado o no, tienes acceso a estos derechos durante una redada:

Tienes derecho a permanecer en silencio. Puedes negarte a hablar con un agente del ICE o decir que te quedarás callado hasta que hables con un abogado.

Tienes derecho a exigir una orden de cateo antes de admitir a alguien a tu hogar. No abras la puerta si estos agentes no cuentan con una orden judicial.

Tienes derecho a hablar con un abogado.

Tienes derecho a realizar una llamada.

Tienes derecho a no firmar algún documento antes de hablar con tu abogado.

Tienes derecho a no entregar documento alguno antes de hablar con un abogado.

¿Qué procesos legales siguen los casos de inmigrantes detenidos por ICE en Estados Unidos?

De acuerdo a Migration Policy , Cuando las autoridades de Estados Unidos arrestan a un inmigrante, verifican sus huellas dactilares con las bases de datos de seguridad nacional e inmigración. Esa información se envía al ICE, que verifica si existen infracciones conocidas de las leyes de inmigración u órdenes de deportación previas y decide si se solicita una orden de detención.

En caso se descubra que el arrestado tiene una orden de deportación previa o está en territorio estadounidense sin autorización, el ICE puede tomarlo bajo custodia y comenzar a procesar su deportación.

