Conseguir una visa de turista para Estados Unidos puede ser un proceso largo, como lo comprobó la argentina Paloma Navarro. En un video publicado en TikTok, contó cómo fue su experiencia desde su primer intento hasta lograr finalmente la aprobación en su tercer trámite.

Navarro explicó que ya había tenido anteriormente una visa de turista, pero no logró renovarla al concluir su estadía como AuPair, un programa para jóvenes que consiste en vivir con una familia en el extranjero y ayudar con el cuidado de niños y tareas del hogar. La segunda solicitud la presentó en octubre de 2024 y, nuevamente, el resultado fue negativo.

“Yo dije, ‘la tercera es la vencida’ y me tiré al pozo. Rendirse no era una opción”, dijo la creadora de contenido. A pesar de las dos negativas, en mayo de 2025 decidió iniciar un nuevo trámite y no se lo contó a familiares ni amigos para evitar dar explicaciones en caso de un nuevo rechazo.

Tras dos rechazos en 2024, decidió intentarlo por tercera vez en mayo de 2025, aunque sin muchas expectativas. (Foto: @navarropaloma97 / TikTok)

Para comenzar, la argentina obtuvo turnos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en la Embajada de EE.UU. El CAS es la dependencia encargada de tomar las huellas digitales y la fotografía de los solicitantes, datos que se incorporan a la base del Departamento de Estado para verificar la identidad.

“El 24 de mayo de 2025 voy al CAS a cara lavada, ni me peiné. Fui así no más. No me presenté ni temprano, fui a horario, o sea, todo lo que uno hace siempre, yo no lo hice porque mi expectativa estaba menos 100 directamente”, recordó. “Por un lado, sabía que no me lo iban a dar, pero intentar lo iba a intentar”.

Durante la entrevista en la embajada, Navarro fue atendida inicialmente por funcionarios que ya la habían evaluado en intentos previos. Luego, fue dirigida a otro oficial distinto. “La pasé mal. Fui sabiendo que me la iban a volver a rechazar”, dijo.

En la embajada vivió momentos de incertidumbre, pero finalmente su solicitud fue aprobada. (Foto referencial: Freepik)

Aunque la oficial revisó que ella tenía una visa vigente de trabajo, Navarro explicó que su intención actual era viajar por turismo.

La decisión final la sorprendió: la visa fue aprobada. “O sea, la tercera es la vencida, dicho y hecho. Acá el claro ejemplo de que rendirse no es una opción”, relató.

“Me merecía poder volver, poder venir de vacaciones. Imagínense que yo volví a Argentina en octubre 2023 y recién pude volver (a EE.UU.) en junio 2025”, agregó la joven, que compartió postales de su viaje por Nueva York y Boston.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., no hay límite en la cantidad de veces que se puede solicitar una visa de turista. (Foto: BanarTABS / iStock) / BanarTABS

Cabe agregar que, según el Departamento de Estado de EE.UU., no hay límite en la cantidad de veces que se puede solicitar una visa de turista. Cada solicitud requiere pagar una nueva tarifa y realizar una entrevista, donde un oficial consular evalúa la elegibilidad.

Antes de volver a aplicar, se recomienda analizar las razones de denegaciones anteriores y presentar cambios significativos en las circunstancias personales, laborales o económicas para aumentar las posibilidades de aprobación.

Por qué le niegan la visa a una persona

Según CNN, uno de los motivos principales por los que se puede denegar una visa a una persona es la falta de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la categoría de visa solicitada. Dicho de otra forma: no demostrar lazos suficientes con el país de origen (como empleo estable, propiedades, o familia), o no tener fondos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje también puede ser una causa de denegación.

Otro factor son las inadmisibilidades que impiden la entrada de una persona a Estados Unidos, más allá de su propósito de viaje. Estas pueden estar relacionadas con antecedentes penales, problemas de salud o violaciones de inmigración previas.

Finalmente, la denegación de una visa también puede deberse a sospechas de intenciones fraudulentas o motivos de seguridad. Si un funcionario consular cree que el solicitante miente sobre el propósito de su viaje, busca trabajar sin autorización o representa un riesgo para la seguridad nacional, la visa será denegada. Además, las sanciones económicas o restricciones impuestas a ciertos países o individuos pueden influir en la decisión.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!