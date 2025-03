Si bien Hailey Hinkley es de Estados Unidos, vive en Japón desde hace un tiempo y realmente la está pasando genial. A través de su cuenta de TikTok (@_heyols), ella ha compartido diversos momentos en dicho país asiático y se le nota su felicidad por estar ahí, a tal punto de que se animó a dar a luz allá. Sí, su segunda hija nació en tierras niponas y lo curioso de todo eso es que las enfermeras que la atendieron en la noche de su parto tuvieron un inesperado detalle con su bebé cuando cumplió un año. ¿Qué hicieron? Eso lo averiguarás aquí.

De acuerdo a un video publicado en su cuenta de la mencionada red social, las cuatro profesionales de la salud que se encontraban de turno la noche en que Hailey Hinkley se animaron a grabarle un clip a la madre de dos, mostrando unas camisetas especiales que una de ellas confeccionó para la pequeña. Ese detalle le encantó a la progenitora de esta historia.

“Justo acosté a mi hija cuando abrí mi teléfono y vi el mensaje y me hizo muy feliz pero a la vez me emocioné al pensar en toda la experiencia de hace un año”, recordó Hailey en diálogo con People. Según informó al citado medio, ella se mudó a Japón junto a su primogénita por el trabajo de su esposo y cuando estaba embarazada tenía cierto nerviosismo, ya que había tenido una cesárea. Lo positivo es que en el país asiático le dieron una atención tan buena que su experiencia no ha sido olvidada por ella. Realmente el ambiente hospitalario y la atención de las enfermeras que le tocó hicieron que todo el proceso del parto fuera más llevadero de lo que esperaba.

Las enfermeras de Japón que estaban de guardia la noche en que Hailey Hinkley dio a luz grabaron un video mostrando las ropitas que una de las profesionales de la salud confeccionó para su pequeña hija. (Foto: @_heyols / TikTok)

“Me quedé en el hospital la noche anterior a mi cesárea y las enfermeras hicieron todo lo posible para asegurarse de que estuviera bien mentalmente para la cirugía”, recalcó la madre de esta historia, que también aseguró que llegó a tener una conexión muy personal con una profesional de la salud, quien además de asegurarse de que Hailey se sintiera apoyada en todo momento, llegó a confeccionar unas camisetas para su bebé.

“Fue muy especial”

“Yo era futbolista profesional y mi esposo es jugador profesional de baloncesto, así que mi enfermera fue a casa y cosió mi camiseta vieja y la actual de mi esposo para sorprenderme y tomarle fotos a mi bebé con ellas. Me jubilé antes de tener hijos, así que fue muy especial”, indicó la progenitora. Dichas camisetas confeccionadas son las que aparecen en el clip antes mencionado.

Hailey Hinkley tiene dos hijas y vive en Japón con ellas y su esposo. (Foto: @_heyols / TikTok)

Se niega a dar a luz en otro país que no sea Japón

“Les he dicho a todos que me niego a dar a luz en ningún otro lugar después de haber dado a luz en Japón. La forma en que realmente cuidan a sus pacientes como si fueran de la familia es algo que nunca había experimentado en casa”, sentenció Hailey Hinkley, que espera que otras mujeres también pasen por la misma experiencia que ella.