Dos ciclistas vivieron un momento aterrador mientras recorrían un sendero en California. Durante un paseo por el Whiting Ranch Wilderness Park, en el condado de Orange, se encontraron cara a cara con un puma que salió inesperadamente de entre los arbustos. El encuentro, registrado en video, fue compartido de forma anónima con ABC7.

En las imágenes se puede ver al felino, conocido también como león de montaña o cougar, escondido entre las ramas, observando a los ciclistas antes de dar algunos pasos hacia el sendero. Poco después, el animal comenzó a acercarse lentamente, mientras los ciclistas retrocedían con cuidado sin perderlo de vista y colocando sus bicicletas entre ellos y el puma.

En un momento del video, uno de los deportistas grita al animal: “¡Vete, gatito!”, intentando ahuyentarlo. La tensión aumenta cuando el puma se acerca a mayor velocidad e incluso parece lanzarse hacia ellos antes de detenerse y huir del camino. Según el medio, los ciclistas lograron escapar ilesos, aunque el susto fue considerable.

El felino, que parecía un ejemplar joven, se acercó lentamente antes de lanzarse brevemente hacia ello. (Foto: ABC7 / YouTube)

Los ciclistas lograron escapar ilesos, pero el suceso generó preocupación en la zona. (Foto: ABC7 / YouTube)

El especialista en vida silvestre Mark Girardeau, quien analizó el video, explicó que el felino parecía ser un ejemplar joven, todavía con manchas en el pelaje.

“Supongo que, como es tan joven, probablemente acaba de separarse de su madre y aún no sabe bien qué hacer”, dijo Girardeau a ABC7. Agregó que el animal “probablemente solo estaba curioso, tratando de averiguar qué eran esos humanos”.

El científico también informó que se registró un segundo avistamiento del mismo puma, por lo que los guardaparques fueron alertados. Este hecho recordó a muchos el trágico ataque ocurrido en 2004, cuando un ciclista murió en la misma zona tras ser atacado por un león de montaña.

Expertos y la Mountain Lion Foundation recordaron las medidas de seguridad ante posibles encuentros con estos animales. (Foto referencial: Pixabay)

Ante el creciente número de encuentros, la Mountain Lion Foundation emitió recomendaciones para quienes transitan por zonas donde habitan estos animales. La organización aconseja mantener la calma si se observa uno de ellos y no acercarse, filmar ni seguir al animal. Asimismo, se recomienda no hacer ruido, moverse en grupo y mantener a los niños y mascotas cerca.

“Si te encuentras con un puma, recuerda: hazte ver más grande, sé ruidoso, mantén contacto visual, retrocede lentamente y, si te ataca, defiéndete”, advierte la fundación en su sitio web.

Avistamiento de pumas en California, un fenómeno cada vez más frecuente

Los avistamientos de pumas (Puma concolor) en áreas urbanas y suburbanas de California se han vuelto cada vez más frecuentes. Este fenómeno es el resultado directo de la expansión urbana humana que invade el hábitat natural de los felinos y factores ambientales como las sequías crónicas que obligan a los animales a acercarse a zonas residenciales en busca de agua y presas (como ciervos o mascotas).

Ciudades como San Francisco, Los Ángeles (en particular en las colinas de Hollywood, famoso por el puma P-22) y el Área de la Bahía reportan numerosos encuentros en patios, calles y parques, especialmente durante la noche.

Las autoridades y biólogos destacan que, aunque los pumas son generalmente solitarios y evitan el contacto, la invasión de su hábitat (a menudo debido a carreteras y desarrollo) es una amenaza clave para la supervivencia de sus poblaciones.

Ante un avistamiento, las autoridades sugieren seguir estrictas pautas de seguridad: mantener la calma, no correr, intentar parecer lo más grande posible (levantando los brazos o usando ropa) y nunca dar la espalda al animal.

