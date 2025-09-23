Una pasajera de un crucero vivió momentos de pánico cuando quedó atrapada dentro de un tobogán de agua a más de 30 metros sobre el mar. El video del incidente, que se volvió viral en TikTok, muestra a la mujer dentro de la estructura transparente mientras el océano ruge debajo de ella.

En las imágenes, la pasajera hace lo posible por avanzar estirando los brazos y empujando su cuerpo para salir, mientras otros viajeros gritan al darse cuenta de lo que sucede.

“Dios mío, literalmente está atrapada”, se escucha decir a un testigo antes de que termine el clip de apenas 13 segundos.

La persona que subió el video no precisó en qué crucero ocurrió el hecho; sin embargo, el barco se parece al Norwegian Cruise Line’s Bliss, que el 19 de septiembre realizaba un viaje de siete días por Alaska, según la revista People.

El video del incidente, publicado en TikTok, muestra a la mujer intentando salir mientras otros pasajeros gritan y piden ayuda. (Foto: @kaylamierzejewski / TikTok)

Esta embarcación cuenta con una atracción llamada Ocean Loops, un tobogán con doble giro que sobresale más de tres metros del barco y queda suspendido a 159 pies (unos 48 metros) sobre el agua.

El tobogán funciona con una trampilla que se abre bajo los pies del usuario, lanzándolo a una serie de vueltas antes de caer en una piscina del barco. De acuerdo con Norwegian Cruise Line, para usarlo se requiere una altura mínima de 40 pulgadas (1 metro) y un peso de entre 120 y 300 libras (54 a 136 kilos).

El video subido a TikTok superó los 7 millones de reproducciones y acumula casi 250.000 “me gusta”, con comentarios de usuarios que admiten haber sentido ansiedad al verlo.

“¿Alguien más está teniendo un ataque de pánico viendo esto?”, escribió una persona. Otra añadió: “Atascarme en un tobogán acuático sobre agua de mar me provocaría una psicosis”.

El clip superó los 7 millones de reproducciones. (Foto: @kaylamierzejewski / TikTok)

“TikTok definitivamente me ha enseñado a NO meterme NUNCA en un tobogán acuático de crucero”, comentó un tercero, mientras que alguien más dijo: “Mi peor pesadilla”

Aunque no se sabe si la mujer logró salir por sí misma, un usuario aseguró que el tubo tiene una escotilla de emergencia que el personal puede abrir si un pasajero queda atrapado.

No sería la primera vez que algo así ocurre. El New York Post informa que, en 2022, otra persona quedó atascada en el mismo tobogán, aunque, según el testigo que grabó, fue liberada “tan rápido” que “para cuando caminé hacia allí, ella ya estaba afuera y lista para hacer el tobogán de nuevo”.

La atracción, conocida como Ocean Loops, pertenece a Norwegian Cruise Line y ya ha registrado incidentes similares en años anteriores. (Foto referencial: Freepik)

¿Cuánto cuesta viajar en un crucero de Norwegian Cruise Line?

El precio de un crucero con Norwegian Cruise Line varía mucho según el destino, duración, tipo de camarote y época del año. Por ejemplo, un crucero por Alaska de 7 noches puede empezar desde US$829 para un camarote interior, mientras que los balcones y suites cuestan bastante más.

Para rutas más comunes como el Caribe o el Mediterráneo, se encuentran tarifas de entre US$600 y US$1.000 por persona en viajes de una semana, aunque durante promociones o temporadas bajas se pueden conseguir precios más bajos.

