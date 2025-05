Usar el baño de un avión no es precisamente una experiencia agradable, y según varios expertos, podría ser incluso riesgoso para tu salud. Aunque el interior de este tipo de vehículos parece modernos y seguro, hay partes que podrían albergar más gérmenes de lo que imaginas. Uno de los lugares más cuestionables es el baño, por lo que se recomienda tener especial cuidado al usarlo.

La azafata y bloguera de viajes Josephine Remo advirtió que, aunque los baños se limpian con regularidad, hay partes que muchas veces se olvidan. “Los baños se limpian regularmente, pero las cerraduras y los pomos de las puertas no”, dijo a Travel and Leisure. Esos pequeños detalles pueden convertirse en focos de bacterias durante un vuelo lleno de pasajeros.

Además del baño, hay otra gran preocupación: el agua que se usa a bordo. Según el New York Post, un estudio de 2017 publicado en Annals of Microbiology encontró más de 50 tipos diferentes de bacterias en el hielo que se sirve en los aviones. Por eso, Charles Platkin, autor del estudio y director del Hunter College NYC Food Policy Center, dio una recomendación contundente: “Mi conclusión tras realizar la investigación fue no beber el café y el té. En absoluto”.

La azafata y bloguera de viajes Josephine Remo advirtió que, aunque los baños se limpian con regularidad, hay muchas partes que son pasadas por alto. (Foto referencial: AwayIGI / iStock)

Platkin también explicó que ni siquiera se lava las manos con agua del avión. Prefiere usar toallitas húmedas para evitar cualquier riesgo. “También evito lavarme las manos con agua”, señaló, optando por el uso de toallitas húmedas.

Una ex azafata contó a The Sun que los baños de los aviones tienen un problema adicional: no tienen buena ventilación. “El baño del avión es esencialmente un armario, sin aire limpio. No hay ventana, y la ventilación del aire es deficiente”, explicó. Esto significa que cada vez que entras, estás respirando el mismo aire que muchas otras personas que lo usaron antes que tú, especialmente en vuelos largos.

Lo más preocupante, según esta experta, es que después de tirar de la cadena, podrían quedar partículas en el aire. “Podrías estar inhalando partículas potenciales de heces, que circulan en el aire después de tirar de la cadena”, advirtió. Por eso, recomienda usar mascarilla al entrar o evitar el baño completamente, si es posible.

Los empleados de la aerolínea tienen poco tiempo para limpiar a fondo el avión, incluyendo los baños, especialmente en vuelos de corta duración. (Foto referencial: Unsplash)

Si durante el vuelo necesitas cepillarte los dientes, lo más seguro es usar agua embotellada.

“Trato de evitar el baño si es posible”, dijo Shanina Knighton, profesora asociada en la Escuela de Enfermería Frances Payne Bolton de la Universidad Case Western Reserve. “Pero cuando debo ir, tengo cuidado con lo que toco”.

“No me gustaría empezar unas vacaciones con un problema estomacal debido a la exposición a agua no segura”, agregó.

Más consejos para mantenerte alejado de la suciedad en un avión

Aquí tienes algunos consejos para mantenerte limpio en un avión:

Lleva contigo desinfectante de manos: Úsalo frecuentemente, especialmente después de tocar superficies comunes como la hebilla del cinturón de seguridad, la mesa plegable o el botón de llamada.

Usa toallitas desinfectantes: Limpia tu mesa plegable, la pantalla de entretenimiento, los reposabrazos y cualquier otra superficie cercana a tu asiento.

Evita tocarte la cara: Trata de no tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.

Considera llevar tu propia manta y almohada: Las que proporciona la aerolínea no siempre se lavan después de cada vuelo.

Mantente hidratado: Beber agua ayuda a mantener húmedas las membranas mucosas, lo que puede dificultar la entrada de gérmenes.