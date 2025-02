Como ya es de conocimiento público, Donald Trump, el presidente en funciones de Estados Unidos, optó por tomar medidas migratorias que han incrementado las deportaciones de migrantes indocumentados. A raíz de ello, hay varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) rondando por las calles de dicho país. Te comento esto porque recientemente se supo que un barbero de Texas llamado Óscar Vargas encaró a varios agentes migratorios de ICE por ingresar a su negocio ubicado en El Paso. Ese momento se volvió viral en múltiples redes sociales.

El barbero en cuestión fue entrevistado por Noticias Telemundo, según un video publicado en el canal de YouTube del citado medio. De acuerdo a sus palabras, los agentes ingresaron a su local junto con inspectores que rutinariamente pasan por su establecimiento para renovar su licencia.

En ese momento, Óscar le preguntó a los inspectores si es que los agentes venían con él y uno de ellos le contestó: “Últimamente me han estado siguiendo a todos los lugares que voy y entro yo y ellos vienen, pero no vienen conmigo”. Es así como el barbero se armó de valor para decirles a los agentes migratorios de ICE que se retiraran de su negocio porque no tenían una orden de allanamiento. Aquel momento quedó registrado en un clip gracias a una cámara de seguridad.

Según contó Óscar Vargas, un inspector de licencia le informó que los agentes no venían con él. Es a raíz de ello que decidió actuar. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

Cabe mencionar que casi todos los agentes respetaron su derecho. Y es que solo uno no quiso marcharse. “Hola, señor. No autoricé que usted estuviera aquí”, le llegó a decir Óscar, pero nada. “Se lo repetí varias veces y él aferrado y aferrado a querer quedarse y al fin de cuentas no se salió”, aseguró en la entrevista.

Intimidaron a sus clientes y empleados

El barbero también contó que los agentes, a raíz de haber entrado a su establecimiento, intimidaron a sus clientes y empleados. “Estaban ellos pidiendo que les mostraran identificaciones y estaban como señalando en cierta forma a los que ellos pensaban que eran de otro país”, manifestó. “Estaba un niño aquí. Se tuvo que ir el papá junto con el niño porque son cosas que a lo mejor el niño no entiende”, agregó.

Solo uno de los agentes migratorios del ICE no optó por irse luego de que Óscar Vargas le pidiera que se marchara. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

Ya al final del informe de Noticias Telemundo se puede apreciar a la corresponsal del medio Betsy Badell indicando que “según el centro nacional de leyes de inmigración, un empleado también puede exigirle una orden de allanamiento a un oficial de inmigración. Si no la tienen, pueden decirles que no están autorizados para permitirles el paso al negocio y también deben remitirlos a su empleador”. Así que ojo con eso.

También es importante indicar que, el diario AS, basándose en informes, indicó que “las oficinas regionales del ICE (Inmigration and Customs Enforcement) han recibido órdenes de detener al menos a 1.200 personas diariamente, un mandato que incluso ha llevado al arresto de ciudadanos estadounidenses, incluidos miembros de la Nación Navajo”.

¿Cuáles son las razones más comunes para la deportación?

Permanencia ilegal en un país.

Cometer delitos graves.

Infracciones a las leyes migratorias.

Fraude en documentos migratorios.

Representar una amenaza para la seguridad nacional.