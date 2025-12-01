Una mujer de Massachusetts terminó envuelta en un conflicto legal después de descubrir, gracias a una prueba de ADN, que tenía dos hermanas biológicas que no conocía.

Carmen Thomas, de 28 años, usó el servicio 23andMe en febrero de 2023 y se enteró de que estaba relacionada con Kali y Abigail Brown. El padre de ambas, Joe Brown, había fallecido en 2018 debido a un aneurisma aórtico que no fue diagnosticado a tiempo.

Según los documentos judiciales, Joe tenía 43 años cuando ingresó al Hospital de Salem en enero de 2018, tras presentar un dolor que se extendía desde la parte superior del abdomen hasta el pecho y la espalda. Pasó casi un día completo con molestias intensas y dificultades para respirar antes de que los médicos descubrieran que sufría un aneurisma.

Cuando finalmente lo identificaron, ya era demasiado tarde para salvarle la vida.

Tras un encuentro inicial, Thomas decidió demandarlas al enterarse de que habían recibido un acuerdo de casi $29 millones por la muerte de su padre. (Foto referencial: Freepik)

La madre de Abigail y Kali, Kristin, demandó al hospital alegando que la falta de diagnóstico oportuno contribuyó a la muerte de Joe.

En abril de 2023, un jurado les dio la razón y otorgó a la familia una compensación de $28.8 millones, apenas un mes después de que Thomas se pusiera en contacto con sus recién descubiertas medias hermanas.

Al enterarse del millonario acuerdo, Thomas decidió demandar a las hermanas Brown con la intención de recibir una parte del dinero. En su demanda, resaltó lo que parecía haber sido un encuentro alegre entre todas, incluyendo fotografías de su reunión; sin embargo, en su respuesta, la familia Brown aseguró que Abigail y Kali en realidad estaban “muy molestas y dudosas” de reunirse con Thomas, pero accedieron a hacerlo por amabilidad.

Los documentos legales también señalan que la actitud de Thomas cambió rápidamente, volviéndose “muy insistente y posesiva” con la familia.

La familia aseguró que ella mostró comportamientos manipuladores y que buscó obtener dinero de forma insistente. (Foto referencial: Freepik)

El abogado Joseph Lipchitz afirmó que Thomas “intentó aprovecharse de la familia económica y emocionalmente exigiendo que le pagaran la gasolina, la comida y el alcohol” y que incluso llegó a amenazar con hacerse daño si no respondían a sus mensajes. Todo se complicó aún más cuando Thomas descubrió el monto del acuerdo económico.

Ante la situación, Lipchitz criticó fuertemente la demanda de Thomas. En su escrito legal afirmó: “La maniobra de la demandante al intentar obtener una orden judicial para congelar los bienes de una familia en duelo no solo carece de fundamento legal, sino que debería considerarse una afrenta a este tribunal”.

En declaraciones al Wall Street Journal, dijo que: “La muerte de su padre fue extraordinariamente traumática, como se puede imaginar. Eso se agravó cuando esta supuesta heredera apareció de repente exigiendo dinero.”

El caso finalmente se resolvió a favor de las hermanas Brown. (Foto referencial: Pixabay)

La familia Brown dejó de comunicarse con Thomas a inicios de abril y señaló en sus escritos que incluso dudan del parentesco, ya que la madre de Thomas nunca confirmó haber tenido una relación con Joe Brown.

Finalmente, el caso “se resolvió favorablemente” para las hermanas, en parte porque el reclamo de Thomas llegó demasiado tarde tras el fallecimiento de Joe.

Por otra parte, el New York Post informa que 23andMe, la empresa que permitió el descubrimiento familiar, se declaró en bancarrota en marzo, lo que generó preocupación sobre la protección de datos de sus 15 millones de usuarios.

Qué es 23andMe

23andMe es una empresa de biotecnología conocida por sus pruebas de ADN directas al consumidor. Con una muestra de saliva, la compañía ofrece informes sobre la ascendencia (orígenes geográficos y conexión con parientes genéticos) y la salud (riesgos genéticos para ciertas enfermedades). Su nombre hace referencia a los 23 pares de cromosomas humanos.

En marzo de este año, la empresa se declaró en bancarrota. Esta medida se tomó para facilitar la venta y reestructuración de la compañía debido a las fuertes pérdidas financieras (US$-666 millones en 2024), la caída en las ventas de kits de ADN y las secuelas de un ciberataque masivo en 2023.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí