Un grupo de maestras de Ohio se ha ganado el reconocimiento de los ciudadanos estadounidenses por un noble gesto hacia su colega que falleció en el 2021. Sucede que, hace poco, tuvieron la suerte de conseguir un premio valorizado en un US$1 millón en la lotería del estado y decidieron que parte de este dinero también debería ser disfrutado por la familia de su difunta compañera.

Las educadoras recuerdan con mucha emoción a Mary Jo Manocchio, pues la catalogaban como una excelente madre y resaltaban su notable función como educadora en el colegio que impartía enseñanzas. Sin embargo, no pudo vencer su dura batalla contra el cáncer.

Mary Jo Manocchio fue víctima de la letalidad del cáncer que padecía. Falleció en el 2021. (Crédito: Ohio Lottery / YouTube)

Antes del lamentable suceso, Mary y el resto de las profesoras participaban activamente en el sorteo de Powerball de la Lotería de Ohio, creyendo que algún momento obtendrían una millonaria recompensa. Aunque ese día finalmente llegó, este premio habría sido mejor recibido con la presencia de la difunta.

“Mary Jo amaba a los niños y disfrutaba muchísimos enseñando a sus alumnos. Era un miembro activo de la comunidad de Crestview”, así la recuerda Karen Rader, una profesora de arte jubilada de la Escuela Primaria Crestview en Ashland.

Las maestras quedaron asombradas cuando visualizaron el monto millonario ganado. (Crédito: Ohio Lottery / YouTube)

No podían creerlo

Rader aún recuerda este momento. Ella compró el boleto sin imaginar que sería aquel que le brindaría una exorbitante cantidad de dinero. Sin embargo, mientras tomaba un café pudo descubrir que fueron las afortunadas.

“Empecé a escribirles a todos y me dijeron que ni hablar. Así que revisaron las cifras ellas mismas y dijeron: ‘¡Sí que ganamos!’”, declaró.

Fue así que procedieron a cobrarlo. Cada una recibirá un aproximado de US$72 mil, contabilizando a Mary Jo. Si bien ella no podrá disfrutar de este dinero, decidieron que sus cuatros hijos deben percibir su parte correspondiente, demostrando el inmenso cariño que le tienen hasta el día de hoy.

