Los consejos de una persona mayor nunca vienen mal, ya que uno puede aprender a afrontar algunas cosas en base a su experiencia. Te comento esto porque la protagonista de esta historia es Christine Symes, una abuela de 95 años que le dio un gran consejo a su nieta Christina Symes que lucha contra la depresión, la ansiedad y la agorafobia.

Fue la propia nieta quien dio a conocer el accionar de Christine Symes. Como ella la grabó dándole la recomendación, se animó a compartir dicho clip en su cuenta de TikTok (@christinaandchristine). “Pensé que era un mensaje muy bonito. Quizás a algunos de mis seguidores y amigos les gustaría verlo porque veo mucha negatividad en línea. Así que decidí subirlo una noche y no le di mucha importancia. Pero al día siguiente, explotó por completo”, señaló la mujer de 30 años en diálogo con People.

¿Pero qué le dijo exactamente su abuela? Pues, de acuerdo al mencionado video, la señora le indicó a su nieta que se tomara las cosas con calma y se quede en el presente. “Mírate en el espejo, lávate la cara, maquíllate, vístete y di: ‘¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que desayunar un poco’ o ‘Tengo que tomar una taza de té y luego empezaré a hacer esta cosita que tengo que hacer’”, expresó.

La importancia de darse una recompensa

“En ese momento no te vas a preocupar por nada más que por eso. Y luego, cuando lo hayas hecho, piensas: ‘Estoy vestida, me he maquillado. He hecho esa tarea que me ha llevado dos o tres horas. Necesito una taza de té en la cafetería o en la galería. Iré allí y la tomaré. Esa es mi recompensa y me la merezco. Me lo merezco porque hice esas cosas y puedo sentirme orgullosa de que tú las hayas hecho. No importa lo que haya pasado hace años, ni lo que va a pasar en el futuro”, agregó la abuela.

Aquellas palabras no solo le agradaron bastante a Christina Symes, sino también a muchos usuarios de TikTok, quienes le agradecieron por haber compartido el mensaje, ya que, según indicaron, también necesitaban escuchar algo así para saber afrontar las cosas.

