Un bombero veterano enfrenta una dura batalla contra el cáncer de pulmón en etapa 4 mientras intenta reunir dinero para costear su tratamiento, luego de que, según denuncia, su aseguradora negara la cobertura médica. Se trata de Ken Jones, un bombero retirado de San Francisco que dedicó 17 años de su vida al servicio público. Jones, de 70 años, fue diagnosticado en marzo de 2025 con adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón no microcítico.

En declaraciones a NBC Bay Area, afirmó que cree que su enfermedad está relacionada con los años de exposición al humo y sustancias tóxicas durante su trabajo.

Según la Asociación Americana del Pulmón, los bomberos tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer por inhalar agentes cancerígenos.

Tras el diagnóstico, sus médicos indicaron que necesita un tratamiento específico que combina quimioterapia e inmunoterapia; sin embargo, su aseguradora, Blue Shield of California, habría rechazado cubrir el procedimiento, incluso después de una apelación presentada por sus oncólogos.

Según su familia, la aseguradora Blue Shield negó la cobertura del tratamiento, incluso después de una apelación médica. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

En un comunicado enviado a PEOPLE, la compañía evitó pronunciarse sobre el caso concreto por razones de privacidad, aunque explicó que cuentan con criterios establecidos para autorizar tratamientos.

La situación llevó a la esposa de Jones, Helen, y a su hija, Rachel, a presentarse el 8 de enero ante la Junta de Servicios de Salud de la ciudad en el Ayuntamiento de San Francisco para pedir acciones contra la aseguradora.

Durante la audiencia, Rachel expresó entre lágrimas: “Hoy estoy obligada a estar aquí y suplicar porque una compañía de seguros decidió que las ganancias importan más que la vida de un hombre que pasó su carrera protegiendo esta ciudad”.

“Blue Shield ha decidido que la vida de mi padre no vale la pena pagarla”, agregó.

La situación llevó a su esposa e hija a pedir intervención a las autoridades de la ciudad. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

La jefa del Departamento de Bomberos, Jeanine Nicholson, quien también es sobreviviente de cáncer, acompañó a la familia y sostuvo que los bomberos no deberían tener que “suplicar por sus vidas”. Además, advirtió: “No es el primer bombero al que le sucede esto, ni será el último si no cambia nada”.

Por su parte, la aseguradora declaró a NBC Bay Area que valora su relación con la ciudad y aseguró: “Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con la Junta de Servicios de Salud para abordar cualquier problema que planteen los miembros”.

Sin cobertura, el tratamiento de Jones costaría alrededor de 50.000 dólares de su propio bolsillo.

Ante los altos costos, la familia lanzó una campaña de recaudación que ya superó su meta. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

Helen Jones explicó ante la junta el impacto de la negativa del seguro: “Esa denegación está causando un daño serio a la salud de Ken y ahora está amenazando su vida”.

Rachel también defendió a su padre con un mensaje contundente: “Corrió hacia edificios en llamas, inhaló humo tóxico y puso su vida en riesgo una y otra vez para que otros sobrevivieran. Ahora, cuando más necesita ayuda, la compañía de seguros proporcionada por esta ciudad a través de Blue Shield le está negando el medicamento que sus médicos dicen que es necesario para mantenerlo con vida”.

La familia creó una campaña en GoFundMe que ya superó su meta, agradeciendo el apoyo con un mensaje: “Gracias a todos por su generosidad… Estamos honrados y agradecidos por su interés y apoyo. Alentamos las donaciones al San Francisco Firefighters Cancer Prevention Fund”.

