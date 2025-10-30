Joselin Nevarez ha demostrado ser un gran ejemplo para nunca rendirnos ante las adversidades. A pesar de ser solo una pequeña niña, ha logrado resistir el proceso de un trasplante de corazón . Debido a ello, sus compañeros de clase le brindaron un emotivo recibimiento que generó conmoción entre los presentes y los usuarios que visualizaron el video.

En imágenes compartidas por Noticias Telemundo, se aprecia a esta niña ingresado a la institución educativa con un poco de temor, pues no había asistido a sus clases por un lapso de 10 meses. Era normal que sintiera un poco de angustia.

Si bien los aplausos y la algarabía generada por otros alumnos crearon un ambiente inolvidable, lo emotivo fue el abrazo entre Joselin y su maestra, quien no pudo contener la emoción del momento.

Este fue el emotivo abrazo entre Joselin y su maestra después de 10 meses. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Pudo perder la vida

Como te comenté anteriormente, la menor de edad tuvo que lidiar con una mal desde que nació, pues se la había diagnosticado el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico; es decir, este importante órgano no estaba bien desarrollado en su ser.

Según las palabras de Jacquelin Martínez, su madre, al medio citado, las probabilidades de que su hija sobreviviera eran mínimas, pero no se rindieron, especialmente Joselyn. Aunque se le realizaron distintas operaciones en seis años, solo había una opción para que tenga una vida normal: un nuevo corazón.

No era una tarea sencilla, pues conseguir la donación de este importante órgano del ser humano suele ser muy complicado, pero la madre considera que la abuela brindó su ayuda desde el cielo.

Esta fue la primera vez que Joselin pudo escuchar a su corazón latir con normalidad. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Después de realizarle el trasplante, Joselin por primera vez pudo escuchar el latido de su corazón, demostrando una inmensa alegría. Eso significaba un nuevo comienzo y podría tener una vida como un niño común y corriente.

Jacquelin y Gustavo, padre de la menor, sintieron mucha emoción por la felicidad de su hija. Eran conscientes del largo y duro proceso que vivieron, pero demostraron que todo el esfuerzo realizado valió la pena.