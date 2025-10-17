Norman Feingenbaum, un anciano de 93 años que reside en California , pudo recobrar la felicidad. Sucede que estuvo buscando a su perro labrador , de nombre Sunny, que desapareció aproximadamente durante dos semanas. Cada día que pasaba, las esperanzas se agotaban en este adulto mayor, pero esa angustia llegó a su fin. Déjame contarte un poco más sobre esta conmovedora historia.

Para ponerte en contexto, este can se perdió a inicios del presente mes, ya que se escapó del patio trasero de la casa de este hombre, situada en West Hills. Debido a su edad, se le imposibilitaba buscarlo; sin embargo, su comunidad la apoyó.

“Es una perrita cariñosa, dulce y hermosa. Tengo que encontrarla”, fueron las palabras a KTLA del adulto mayor después de que se perdiera su mascota.

Sunny se escapó a inicios del presente mes. Después de 13 días, fue hallado. (Crédito: NBCLA / YouTube)

Fue así que Dog Days Search & Rescue, una organización sin fines de lucro del sur de California que se especializa en la búsqueda de mascotas perdidas, se unió a la causa y se planteó un objetivo: permitir que Sunny regrese a los brazos de Norman.

Se revisaron cámaras, los vecinos compartían actualizaciones y se reportaban avistamientos durante esta búsqueda. Fue un trabajo en conjunto que, afortunadamente, tuvo resultados positivos.

La comunidad de Norman y una organización sin fines de lucro se unieron a la causa para encontrar a Sunny. (Crédito: NBCLA / YouTube)

Lograron encontrar a Sunny

Después de 13 días, Dog Days Search & Rescue anunció hoy que este labrador amarillo de 7 años fue encontrado cerca de un embalse de Chatsworth. El acontecimiento fue publicado en la cuenta de Instagram de esta organización sin fines de lucro.

“¡Dios mío! ¡Sunny está a salvo! Acabamos de atraparla y reunirla con Norman de 93 años", se lee en el post de esta red social.

Si bien Sunny contaba con algunos cortes en su cuerpo y estaba agotada por el largo trayecto que recorrió, la organización especificó que su recuperación será favorable. Lo emotivo de esta historia es que, finalmente, Norman pudo brindarle un abrazo.