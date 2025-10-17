Norman Feingenbaum, un anciano de 93 años que reside en California, pudo recobrar la felicidad. Sucede que estuvo buscando a su perro labrador, de nombre Sunny, que desapareció aproximadamente durante dos semanas. Cada día que pasaba, las esperanzas se agotaban en este adulto mayor, pero esa angustia llegó a su fin. Déjame contarte un poco más sobre esta conmovedora historia.
Para ponerte en contexto, este can se perdió a inicios del presente mes, ya que se escapó del patio trasero de la casa de este hombre, situada en West Hills. Debido a su edad, se le imposibilitaba buscarlo; sin embargo, su comunidad la apoyó.
“Es una perrita cariñosa, dulce y hermosa. Tengo que encontrarla”, fueron las palabras a KTLA del adulto mayor después de que se perdiera su mascota.
Fue así que Dog Days Search & Rescue, una organización sin fines de lucro del sur de California que se especializa en la búsqueda de mascotas perdidas, se unió a la causa y se planteó un objetivo: permitir que Sunny regrese a los brazos de Norman.
Se revisaron cámaras, los vecinos compartían actualizaciones y se reportaban avistamientos durante esta búsqueda. Fue un trabajo en conjunto que, afortunadamente, tuvo resultados positivos.
Lograron encontrar a Sunny
Después de 13 días, Dog Days Search & Rescue anunció hoy que este labrador amarillo de 7 años fue encontrado cerca de un embalse de Chatsworth. El acontecimiento fue publicado en la cuenta de Instagram de esta organización sin fines de lucro.
“¡Dios mío! ¡Sunny está a salvo! Acabamos de atraparla y reunirla con Norman de 93 años", se lee en el post de esta red social.
Si bien Sunny contaba con algunos cortes en su cuerpo y estaba agotada por el largo trayecto que recorrió, la organización especificó que su recuperación será favorable. Lo emotivo de esta historia es que, finalmente, Norman pudo brindarle un abrazo.
