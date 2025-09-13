Si bien es un orgullo poder servir a tu país, eso implica tener que “abandonar” ciertas costumbres y alejarte temporalmente de las personas que más amas. Esto lo sabe perfectamente Austin Bonstetter, que estuvo fuera de Estados Unidos por aproximadamente un año, pero ocasionó un emotivo reencuentro con su pequeña hija.

Él forma parte del Ejército de Estados Unidos y fue destinado al Medio Oriente durante 10 meses; es decir, un total de 309 días. Tras cumplir su misión, ya sabía en qué fecha iba a retornar y quiso brindarle una sorpresa a su niña que cursa el primer grado en la Escuela Primaria Northwest, Coweta.

En un video compartido por FOX23 News Tulsa, se puede visualizar que lo planificado salió a la perfección. Con la ayuda de la directora, le avisaron a la menor y a sus compañeros de aula que los visitaría una celebridad local.

Austin Bonstetter abrazó fuertemente a su hija tras estar separado de ella por aproximadamente un año. (Crédito: FOX23 News Tulsa / YouTube)

Ante este anuncio, los niños sintieron gran emoción, pues estaban ansiosos de saber de quién se trataba. Sin embargo, la pequeña Ava sería la que estallaría de felicidad.

Fue así que, en este clip, Austin entra al salón de su hija vestido de militar y se arrodilla para poder abrazarla por varios segundos, demostrando que ambos se habían extrañado profundamente.

“Todo es gracias a mi maravillosa esposa. Ella ideó el plan y todo. Solo estoy aquí para disfrutar”, dijo.

La menor de edad se mostró "muy feliz" ante la presencia sorpresiva de su padre en su escuela. (Crédito: FOX23 News Tulsa / YouTube)

Después de este emotivo momento, Austin, su esposa y su pequeña Ava se dirigieron a su restaurante favorito para poder compartir un momento familiar después de varios meses separados.