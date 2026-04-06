Tras atravesar un momento complicado en su vida personal y sin estabilidad económica, el estadounidense Dennis Hope asegura que tuvo una idea tan insólita como ambiciosa: hacer negocio con la Luna. Según su relato, todo comenzó en 1980, cuando pensó que podía obtener ingresos vendiendo terrenos fuera de la Tierra. Fue así como, lo que parecía una ocurrencia, terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo. Hope afirma que logró enriquecerse comercializando parcelas del satélite natural, aprovechando ciertos vacíos en la legislación internacional que regula el espacio.

Para comprobar si su idea tenía sustento, decidió investigar. En una entrevista con Vice, explicó que acudió a una biblioteca para revisar el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, un acuerdo impulsado por Naciones Unidas que define el espacio como patrimonio común de toda la humanidad y prohíbe que los países reclamen soberanía sobre él.

El documento señala que ningún Estado puede apropiarse de la Luna u otros cuerpos celestes; sin embargo, Hope interpretó que esa restricción no aplicaba a individuos. Bajo esa lógica, concluyó que podía reclamar la propiedad por su cuenta.

“Era tierra sin dueño”, dijo en una entrevista a la BBC.

El estadounidense basó su negocio en una interpretación del Tratado del Espacio Ultraterrestre que, según él, no prohíbe la propiedad privada. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Convencido de su interpretación, dio un paso más: envió una solicitud a Naciones Unidas reclamando la propiedad de la Luna, los planetas del sistema solar y sus satélites. En ese documento explicó su intención de dividir esos territorios y venderlos, invitando a que le informaran si existía algún impedimento legal. Nunca recibió respuesta.

A partir de ahí, comenzó a vender terrenos no solo en la Luna, sino también en planetas como Marte, Venus y Mercurio. Con el tiempo, aseguró haber tenido clientes famosos, entre ellos figuras de Hollywood, expresidentes de Estados Unidos como Ronald Reagan y Jimmy Carter, además de grandes cadenas hoteleras.

El propio Hope contó que llegó a vender unas 1.500 propiedades al día. Para asignar los terrenos, elegía los lotes al azar señalando un mapa con los ojos cerrados. “No es muy científico, pero es divertido”, dijo.

Según sus estimaciones, este negocio le habría generado cerca de 12 millones de dólares. Incluso detalló los tamaños disponibles: desde pequeñas parcelas de un acre hasta enormes extensiones equivalentes a continentes.

Hope vendió terrenos no solo en la Luna, sino también en planetas como Marte, Venus y Mercurio. (Foto: @lunarembassyearth / Instagram)

“La propiedad más pequeña que puede comprarnos es de un acre. La propiedad más grande que vendemos es lo que llamamos una propiedad de ‘tamaño continental’ de 5.332.740 acres, que cuesta US$13.331.000”, le dijo a Vice.

Cabe agregar que, según expertos, la Luna no puede tener dueño.

Aunque el tratado internacional de 1967 establece que la exploración y el uso de este espacio debe beneficiar y ser de interés de todos los países, la cosa cambia cuando se trata de actividades comerciales en el espacio.

“La ley internacional es ambigua sobre las compañías privadas que establecen operaciones de minería en el espacio”, dijo Ian Crawford, profesor de Ciencia Planetaria del Birbeck College de Londres, en una entrevista de 2016 para la BBC.

“Es necesario revisar el Tratado del Espacio Ultraterrestre y actualizarlo”, agregó.

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