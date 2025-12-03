Un veterano del Ejército de 88 años reveló que trabaja cinco días a la semana en un supermercado para poder pagar sus cuentas. Se trata de Ed Bambas, cajero en una tienda Meijer en Brighton, Michigan, quien perdió su pensión hace más de una década y, por falta de ingresos, debe cumplir 40 horas de trabajo semanales pese a su edad.

Bambas relató que se retiró de General Motors en 1999, pero en 2012 la compañía se declaró en bancarrota y eso provocó que miles de jubilados, incluido él, perdieran total o parcialmente sus pensiones y beneficios.

“Me retiré de General Motors en el 99. En 2012, se declararon en bancarrota y me quitaron mi pensión”, dijo al influencer australiano Samuel Weidenhofer en un video compartido en Instagram. Según contó, antes de eso vivía una jubilación estable y con casa propia.

La situación se complicó cuando su esposa enfermó gravemente. “Lo que más me dolió fue que cuando mi esposa estaba muy enferma y me quitaron la pensión, también me quitaron la cobertura médica y todo el seguro de vida, excepto 10.000 dólares”, recordó.

Para cubrir los gastos médicos tuvo que vender su casa y sus propiedades “solo para poder sobrevivir”.

Su historia se volvió viral después de que un influencer la compartiera en redes sociales. (Foto: @itssozer / Instagram)

Más adelante, al conocer su historia, Weidenhofer abrió una campaña en GoFundMe, donde miles de personas terminaron recaudando más de un millón de dólares para ayudarlo.

Su esposa Joan, con quien estuvo casado más de 50 años, esperaba “vivir la vida que ambos deseábamos”, pero falleció hace siete años. Desde entonces, Bambas ha tenido que seguir trabajando para mantenerse.

Contó que, tras su muerte, sus ingresos no alcanzaban para pagar la vivienda ni las deudas acumuladas.

“Una vez que mi esposa murió, no tenía suficientes ingresos para pagar este lugar ni todas las otras cuentas que había acumulado por su enfermedad”, explicó.

A pesar de su edad, continúa cumpliendo largas jornadas de pie.

Miles de personas donaron a una campaña en GoFundMe que superó el millón de dólares en cuestión de horas. (Foto: GoFundMe)

“No fue difícil hacerlo porque sabía que tenía que hacerlo”, dijo en conversación con WXYZ. “Soy afortunado de que Dios me haya dado un cuerpo lo suficientemente fuerte como para estar de pie ocho, ocho horas y media al día”.

Antes de iniciar la campaña, Weidenhofer le había dado una propina de 400 dólares como primer gesto de apoyo.

Bambas quedó muy sorprendido por el apoyo recibido gracias al alcance que obtuvo en las redes sociales: “llegó de la nada, lo digo de verdad”.

El adulto mayor aún no sabe que los usuarios de las redes reunieron más de un millón de dólares al conocer su historia. El influencer planea sorprenderlo. (Foto: @itssozer / Instagram)

Weidenhofer escribió en la campaña que la historia de Ed es un recordatorio del duro camino que enfrentan muchos adultos mayores, especialmente veteranos. Asimismo, dijo que la meta es darle a Bambas la tranquilidad y el descanso que merece.

De momento, el influencer no le ha revelado sobre el dinero reunido, pues planea sorprenderlo. Aunque el video supera las cinco millones de vistas, Bambas contó que ni siquiera lo ha visto ya que no cuenta con un teléfono moderno.

“Nunca he usado esos programas. No tengo uno de esos celulares modernos. De hecho, todavía tengo un teléfono plegable solo para hablar”, señaló el veterano.

