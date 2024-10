El gran corazón de Elly Pimentel, una mujer de Estados Unidos, no le permitió ser indiferente ante una situación en la que sabía que podía hacer algo. Es por eso que esta mujer decidió tener un gesto con un adolescente que descubrió viviendo en su patio. Lejos de molestarse con él, lo ayudó y eso lo reconocieron muchos usuarios de TikTok, plataforma donde ella (su cuenta es @ellayyyyee) dio a conocer lo ocurrido a través de una serie de videos.

Todo comenzó en agosto de este año, cuando notó por primera vez la presencia del adolescente. En aquel entonces pensó que tal vez el chico regresaba de una práctica de fútbol y estaba cansado, por lo que había decidido dormir. Eso no le molestó para nada.

Lo que llamó fuertemente su atención fue el hecho de que siguió viendo al joven durante varios días, hasta que una vez ambos intercambiaron miradas, pero no pasó más en ese entonces. Recién en septiembre es donde pensó en hacer algo para ayudarlo.

“En mi cabeza había una división muy clara: yo soy una persona y ella es una persona, y ambos nos valemos por nosotros mismos en este mundo”, contó la mujer en diálogo con People. “Entonces, el siguiente pensamiento inmediato fue: ‘Bueno, ¿y si esto sale mal?’. Fue entonces cuando tomé mi teléfono y decidí grabar lo que fuera que iba a hacer”, agregó.

Como analizó la situación por la que pasaba el chico, ella se dio cuenta que necesitaba un saco de dormir, una almohada, una mochila impermeable, comida, cucharas, servilletas y más cosas, las cuales introdujo en un gran recipiente de plástico. Además, dentro colocó dos notas.

“Escribí una nota en inglés y en español”, aseguró, siempre según la citada fuente. “Quería transmitir que no se trataba de una trampa. No tengo mucha experiencia con la población sin hogar, pero sé que hay un nivel de precaución que conlleva vivir al día. Estaba tratando de mantener un equilibrio entre ofrecerle esto sin condiciones. Lo hago porque te veo y si esto te beneficia, genial. Si quieres seguir durmiendo en la entrada, también está bien. Pero si quieres mejorar tu situación, aquí tienes estas cosas, sin ninguna presión”, indicó después.

El adolescente le agradeció el gesto

Días después de haber colocado el recipiente de plástico en un lugar estratégico para que no se lo robaran, pero sí pueda ser visto por el adolescente, ella encontró una nota pegada en su puerta, escrita en un papel de recibo. Ahí el chico le agradeció por su gesto.

Desde ese entonces, ambos estuvieron comunicándose a través de notas. Recién a finales de octubre mantuvieron una conversación cara a cara. “Cuando finalmente hablamos en persona, él compartió conmigo un poco de su historia. Hice todo lo posible por mantener esa información confidencial. Él ha sido muy vulnerable y ha compartido detalles sensibles. Eso dio lugar a una conversación de 90 minutos en la que él explicó lo que estaba sucediendo. Le hice saber que tendríamos que dar los siguientes pasos. Empecé a llamar a recursos y a reunir información para ese siguiente paso”, señaló Elly.

Como la mujer ha grabado bastantes momentos de sus interacciones con el adolescente, varios usuarios de TikTok están enterados sobre lo ocurrido y es por eso que han destacado el gran corazón que posee Elly. “Mucha gente ha dicho que he hecho algo bueno o me han felicitado como persona, cuando literalmente he hecho lo mínimo. Mucha gente me está elogiando por esto, y yo diría que la mayoría de los comentarios lo reflejan. No es por eso que lo hice, pero agradezco todos los buenos comentarios”, manifestó la mujer que también ha podido leer las experiencias que han vivido otras personas. A raíz de todo lo que ha pasado y continúa sucediendo, ella ha aprovechado la oportunidad para educar a sus hijos pequeños.

