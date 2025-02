Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, ha adoptado políticas migratorias que han generado deportaciones de migrantes ilegales en dicho país, afectando diversos sectores, entre ellos la agricultura. Precisamente, hace poco se dio a conocer el caso de un granjero de Colorado que la pasó muy mal al enterarse que sus trabajadores fueron deportados. Él lloró en una transmisión en vivo que realizó en TikTok mientras hablaba sobre sus empleados.

Antes de profundizar en el caso viral, debemos tener en cuenta que USA, de acuerdo a una nota publicada en The Denver Post, “depende en gran medida de trabajadores inmigrantes para recolectar, empacar y enviar alimentos. Al menos el 70 % de los trabajadores agrícolas que cosechan cultivos en Estados Unidos nacieron fuera del país y aproximadamente el 40 % de los trabajadores agrícolas son indocumentados”.

Habiendo indicado lo anterior, te cuento que el granjero de Colorado, según el diario AS, tenía siete trabajadores de México y América Central, y ninguno era legal. Entonces, un día, no se presentaron a su trabajo, pero no porque no hayan querido hacerlo, sino porque fueron deportados.

Durante la transmisión en vivo, el granjero de Colorado sostuvo que sus empleados son como sus hermanos, razón por la cual lamenta que ya no estén con él. (Foto: TikTok)

El granjero, que es un hombre de la tercera edad, al ver que no llegaron a trabajar, fue a buscarlos a sus hogares y no los encontró. “Presiento que no están bien. Ellos son como mis hermanos. Siempre les daba sus regalos de Navidad”, expresó en la transmisión en vivo, informó Debate.

Quiere saber si están bien

Más adelante, él aseguró que eran personas dedicadas y responsables, por lo que cumplían un papel importante. “Espero que se reporten pronto, que me digan si están bien. No quiero perderlos. Son buenos empleados. No le temen al trabajo. No son criminales”, señaló.

“Ahora estoy afectado por mis ganados. No hay quién me ayude. La gente no quiere salir”, agregó el hombre que llegó a llorar de tristeza e impotencia en la transmisión en vivo realizada en TikTok. Justo, a raíz de su testimonio y lo emocionado que se encontraba al contar la situación, acabó convirtiéndose en protagonista de un video viral. Su caso ha acaparado portadas de distintos medios de comunicación internacionales. Además, ha servido para que varios creadores de contenido comentaran sobre el tema. Debido a esto último, encontrar el clip completo donde el granjero habla es un verdadero desafío.

Cabe mencionar también que el diario AS dio a conocer, basándose en informes, que “las oficinas regionales del ICE (Inmigration and Customs Enforcement) han recibido órdenes de detener al menos a 1.200 personas diariamente, un mandato que incluso ha llevado al arresto de ciudadanos estadounidenses, incluidos miembros de la Nación Navajo.

Un total de 80 migrantes de Guatemala son deportados a su país con un avión militar de Estados Unidos en las instalaciones de Fort Bliss en El Paso, Texas. (Foto: Christian Torres / Anadolu via Getty Images)