Es gratificante conocer casos de animales rescatados por los propios humanos, evidenciando que toda vida es valiosa. En un reciente hecho, una cachorra de tan solo tres años fue salvada de las crecientes aguas de un arroyo del sur de California. Si bien no fue un trabajo sencillo, los especialistas cumplieron con este objetivo.

Este hecho ocurrió el pasado 14 de octubre, cuando los agentes del Servicio de Animales del Condado de Ventura (VCAS) localizaron a este animal atrapado en un canal de inundación, debido a las fuertes lluvias que se registraron en la localidad.

Fue así que este servicio y el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura trabajaron en conjunto para rescatar esta pequeña de cuatro patas.

Uno de los rescatistas descendió hacia la ubicación de la cachorra para rescatarla. (Crédito: @venturacountyfire / Instagram)

Como se visualiza en el video publicado en Facebook por Ventura County Fire Department, uno de los rescatistas extiende una escalera de 10 metros hacia la dirección donde se ubicaba este pequeño animal . Esto fue clave, pues así pudo agarrarla y sacarla de ese lugar húmedo.

Este animal se trataría de una mezcla de pug o bulldog francés. Según los agentes de rescate, estaba temblando debido al frío que hacía, pero no presentó algún daño en su organismo. Actualmente, se encuentra en una perrera a la espera de ser hallada por su dueña.

“Gracias a la formación y el trabajo en equipo de nuestros bomberos y equipo de agua rápida, esta cachorra asustada fue rescatada a salvo de las crecientes aguas”, se lee en la parte final del texto publicado por Ventura County Fire Department.

La pequeña animal pudo ser rescatada. Afortunadamente, no presentó alguna lesión en su organismo. (Crédito: @venturacountyfire / Instagram)

Recibieron el apoyo de los usuarios

El valiente accionar de estos rescatistas ocasionó que distintos usuarios en Facebook les brinden palabras de agradecimiento por preocuparse por la vida de este pequeño animal. “No todos los héroes tienen capa”, “Gracias chicos por salvarla. Dios los bendiga a todos”, “Buen trabajo, espero que llegue a casa pronto o tengo un mejor hogar”, son algunos de los comentarios escritos.