Muchos pueden pensar que cuando se menciona “Barney” se está hablando de ese dinosaurio que divirtió (y seguramente aún divierte) bastante a los niños con su programa de televisión. Pero eso no sucede en este caso, pues Barney es el nombre del perro de raza golden retriever de esta historia. El can vive en Estados Unidos y es noticia porque aplica un hilarante método para despertar a su dueño.

El accionar del can se ha podido conocer a raíz de un video compartido en la cuenta de TikTok @mybestiebarney. En dicho clip se aprecia a su propietario durmiendo plácidamente en su cama, usando un antifaz de color negro que se usa justamente para descansar.

Esta imagen muestra el momento en que Barney se acerca a su dueño que está durmiendo. (Foto: @mybestiebarney / TikTok)

El can, al verlo utilizando dicho objeto y queriendo que el hombre se levantara de la cama, decidió agarrar el antifaz con su boca para luego estirarlo. En una de esas, mientras lo jalaba, llegó a soltarlo y eso ocasionó que impactara en su rostro.

Esta imagen permite ver a Barney quitándole el antifaz para dormir a su dueño. (Foto: @mybestiebarney / TikTok)

Por poco y lo vuelve a hacer

Justo antes de que ello volviera a suceder, el hombre movió su cabeza, evitando así otro golpe con el antifaz. “¡Despierta! ¡Despierta!”, se lee en la publicación realizada en TikTok, la cual ya posee más de 23 millones de reproducciones en poco tiempo.

Varios usuarios, que vieron el video que muestra el comportamiento de Barney, no han dudado en señalar que el can les ha alegrado el día. Si aún no has podido mirar el clip, no pierdas más tiempo y hazlo. Aquí te lo dejo.

