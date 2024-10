El cariño y el aprecio que se le tiene alguien se demuestran con acciones. Eso lo sabe perfectamente Jason Berger, un hombre de Wilmington, Delaware (Estados Unidos), que asistió a la boda de su primo en Vitoria, Brasil. Estando ahí, él lo sorprendió al cantar ‘Nessun Dorma’, que, de acuerdo a Wikipedia, es un aria del acto final de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini.

En diálogo con Newsweek, Jason confesó que se le ocurrió la idea de cantar ese tema porque sabía que haciéndolo iba a emocionar a todos los presentes. Luego de demostrar su gran talento, varias personas estuvieron hablando sobre él.

Esta imagen muestra el momento en que Jason Berger comenzó a cantar en la boda de su primo. (Foto: @jasonberger05 / TikTok)

“Mi primo y muchos de los invitados me dijeron que no tenían idea de que yo pudiera cantar así y varios me dijeron que les emocionó. Fue una sorpresa porque mi primo no sabía que yo iba a cantar, pero su novia sí”, aseguró el hombre, que llegó a contar que la pareja de su familiar le preguntó si quería cantar algo en el matrimonio y él le dijo que sí.

Esta imagen permite apreciar a Jason Berger demostrando todo su talento para el canto. (Foto: @jasonberger05 / TikTok)

Es su único primo hermano

“Significó mucho poder cantar en su boda, ya que es mi único primo hermano, y la razón por la que me encanta cantar es porque quiero contribuir de manera positiva a la comunidad que me rodea. Si puedo alegrarle el día a alguien con mis habilidades, eso es increíble”, recalcó el hombre.

En esta imagen aparece tanto Jason Berger como su primo en el día de la boda de este último. (Foto: @jasonberger05 / TikTok)

Si te preguntas dónde se puede apreciar el momento en que él cantó ‘Nessun Dorma’ en la boda de su primo, te cuento que el protagonista de esta historia publicó ese video en su cuenta de TikTok (@jasonberger05). Como señaló que su primo no tenía idea de lo que iba a suceder, muchos usuarios no tardaron en comentar que tuvo un tremendo detalle con su familiar.

