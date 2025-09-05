Cuando consideramos que un objeto no tiene algún valor especial, lo descartamos sin considerar que realmente nos puede cambiar la vida. Esto lo puede corroborar un hombre de Michigan, que pudo perder un premio valorizado en US$2 millones si desechaba el boleto de lotería que había comprado.

Este ciudadano del condado de St. Joseph, quien decidió no revelar su identidad, aún recuerda que su instinto le incentivó a que participará en estos juegos de azar. Según lo que declaró a la Lotería de Michigan, él acostumbra a comprar boletos de US$5 o US$10, pero en aquel día, decidió probar suerte en el nuevo juego instantáneo $2,000,000 Lucky.

Este ciudadano de St. Joseph pensó en desechar su boleto al considerar que había perdido. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Él consideró que no tendría suerte y parecería que era cierto, pues cuando raspó el primer símbolo de su boleto, asumió que había perdido. Estuvo a punto de desecharlo, hasta que se decidió por raspar el segundo símbolo y su sorpresa fue gigante.

“Volví a la tienda y le pedí al empleado que lo escaneara. Me entregó un comprobante que decía que presentara una reclamación en la oficina de Lotería. Ahí fue cuando supe acababa de ganar US$2 millones”, dijo.

Este es el boleto que permitió al hombre de St. Joseph en obtener el millonario premio. (Crédito: @milottery / Instagram)

Se jubilará antes de tiempo

Este hombre que permanece en el anonimato aún no puede creer que su mayor suerte llegó a sus 66 años. Con esta exorbitante cantidad de dinero, considera que él y su esposa no volverán a trabajar más en su vida.

“Aunque todavía estoy trabajando de asimilar que gané US$2 millones, es bueno saber que ahora podremos retirarnos antes de lo planeado”, expresó.

El ganador de este premio decidió recibir el monto único de US$1.3 millones, pues no deseaba pagar las anualidades en caso hubiera aceptado en recibir el premio en su totalidad.

Desde que se lanzó $2,000,000 Lucky en mayo del presente año, distintos participantes han estallado de felicidad por los premios que han conseguido, Hasta el momento, este juego instantáneo ya repartía montos que superan los US$27 millones y aún quedan más.

Estos son los boletos que otorgan las tiendas para aquellos que desean participar en $2,000,000 Lucky. (Crédito: Lotería de Michigan)