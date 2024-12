A sus 71 años, Mike Rogers tiene mucha energía como si fuera un joven de 20. Él realmente se siente bien y, como ama correr, terminó The Great World Race. En otras palabras, este hombre de Texas, Estados Unidos, corrió 7 maratones en una semana y en 7 continentes. ¡Sí, una locura!

Para que sepas más sobre la competición, te cuento que es organizada por Ice Cap Adventures Ltd. “La carrera comienza con la primera maratón en la pista Wolf’s Fang en la Antártida a temperaturas bajo cero. Luego, los corredores completan carreras en Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Perth, Australia; Estambul, Turquía; y Cartagena, Colombia, antes de finalizar en Miami, EE. UU.”, informó People.

Y sí, Mike Rogers fue capaz de competir en The Great World Race. “Todos piensan que estoy loco. Mis amigos, mi familia, mi iglesia, todos piensan que estoy loco”, sostuvo el hombre en una entrevista que le realizó KCBD NewsChannel, la misma que fue compartida en el canal de YouTube de dicho medio.

“Después de eso me salieron algunas ampollas y se me pusieron negras algunas uñas de los pies, pero no pasa nada. Me lo pasé bien”, recalcó el protagonista de la historia, quien había dejado de correr después de terminar la escuela secundaria. Recién desde los 50 años volvió a hacer lo que le gusta.

Como corrió “entre 24 y 32 kilómetros al día, cuatro o cinco veces por semana”, Mike Rogers vivió una experiencia agradable. “Me lo pasé genial. Conocí a mucha gente maravillosa. Y esperamos haber recaudado algo de dinero para muchas organizaciones benéficas. Fue muy divertido”, precisó el hombre, que recibe el apoyo de su esposa y de su comunidad de Lubbock.

¿En qué posición acabó?

Si te preguntas en qué puesto quedó, te comento que el hombre de 71 años fue una de las 55 personas que completaron las maratones, lo que le permitió obtener varias medallas y acabar cuarto en la clasificación general de media maratón masculina. Su tiempo acumulado fue 26:46:07.

