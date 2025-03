Alan Mann es un hombre de Texas, Estados Unidos, que está muy feliz de tener a una gran mujer a su lado. Estoy hablando de Brooklyn Boyer, quien es su pareja desde hace años. Ambos empezaron su relación en 2020 y justo cuando tenían aproximadamente una semana juntos, ella sufrió un accidente en una piscina. Por fortuna, su novio estaba cerca y la salvó. Casi media década después de aquel suceso, él le propuso matrimonio y ahora ambos están planeando su vida como futuros esposos.

Con respecto al momento del accidente, hay que decir también que la pareja se encontraba nadando con amigos, cuando Brooklyn se golpeó la cabeza contra el fondo de la piscina. Alan, al tener conocimientos de socorrista, supo cómo ayudarla hasta que llegara la ambulancia.

“Ese día fue duro, pero al recordar todas las cosas buenas y las bendiciones que trajo consigo… es realmente asombroso mirar atrás y pensar: ‘Dios estuvo con nosotros todo este tiempo’”, señaló el novio de esta historia en diálogo con KCBD, de acuerdo a un video compartido en YouTube por el citado medio.

A raíz de aquel golpe, Brooklyn estuvo tres meses en el Hospital Craig de Denver. Si bien en ese entonces, ella y Alan tenían poco tiempo de haber iniciado una relación, él nunca la abandonó. Siempre estuvo apoyándola, al igual que sus propios padres.

Alan Mann supo desde hace mucho tiempo que quería casarse con Brooklyn Boyer. (Foto: @brooklyn.boy3r / Instagram)

“Algún día esta será la chica con la que me casaré”

Y es que Alan sabía que solo quería estar con Brooklyn. Él empezó a imaginar un futuro con ella desde que ambos tuvieron su primera cita. “Algún día esta será la chica con la que me casaré”, es que llegó a pensar en aquel tiempo, según dijo al citado medio. “Pensaba: ‘No sé por qué siento esto o sé esto’. Pero simplemente me pareció bien, y no ha cambiado desde entonces”, agregó.

Para Brooklyn Boyer, Alan Mann “es una bendición de Dios”. (Foto: @brooklyn.boy3r / Instagram)

Después del Día de San Valentín de este año, él se animó a proponerle matrimonio, asegurándose que todo fuera romántico para ella. Justo cuando los dos disfrutaban de una cena, Alan se arrodilló y le preguntó si quería ser su esposa. Brooklyn aceptó.

La futura esposa, que también fue entrevistada por KCBD, no dudó en manifestar que su pareja, para ella, es una bendición. “Esa es una de las palabras que más me viene a la mente cuando pienso en Alan: es una bendición de Dios”, sostuvo.

“Presenciar de primera mano todo lo que ha logrado y hecho, incluso con la lesión, ha sido realmente asombroso. Me siento muy afortunado de poder disfrutar de esa experiencia en primera fila”, recalcó Alan. Ambos son el uno para el otro.