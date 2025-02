Un hombre de origen latino, pero nacido en Florida, Estados Unidos, y veterano de los Marines, le contó a CBS News que ha sido detenido sin más razón que su apariencia en dos redadas diferentes en apenas unos días, una vez en Georgia y la otra en Florida.

Carlos, de ascendencia colombiana, asegura sentirse “traumatizado” luego de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE) le exigieran su documento de identidad a pesar de ser ciudadano estadounidense.

En conversación con el medio citado, el hombre reveló que el primer incidente se produjo a finales de enero en una tienda del sur de Georgia.

Carlos, nacido en EE. UU. y veterano de los Marines, señaló haber sido detenido sin más razón que su apariencia. (Foto: CBS Miami / YouTube)

“Me dio la vuelta, de forma muy agresiva, y me ató de manos”, recordó Carlos, agregando que un agente lo acompañó a la parte trasera del negocio, en donde había otros detenidos. Finalmente, fue puesto en libertad.

Algunos días después, fue detenido nuevamente. Esta vez en la ciudad de Pembroke Pines, en Florida. “No tengo ninguna duda de que si yo fuera de piel clara, ojos azules y rubio, eso no me habría pasado”, señaló.

La abogada de inmigración Morella Aguado, que no está implicada en el caso, declaró que los agentes de inmigración deben tener una razón válida para pedir la identificación de una persona.

“Si te paran por una infracción de tráfico, hay una base legal para pedir una identificación. Pero si estás en una tienda comprando algo y se basan en tu apariencia, eso es discriminación”, explicó.

Carlos, por su parte, se ha visto obligado a sacar una copia de su partida de nacimiento para llevarla consigo a todas partes.

Al preguntarle sobre cómo hace sentirle esto, el hombre comentó: “como un extraterrestre. No soy digno. Es una sensación de vacío”. Asimismo, mencionó que teme por la seguridad de sus padres, quienes también son ciudadanos estadounidenses.

Morella Aguado, abogada de inmigración, explicó que las autoridades deben tener razones válidas para pedir la identificación de una persona. (Foto: CBS Miami / YouTube)

“Esta no es la razón por la que me alisté en el Cuerpo de Marines. Este no es el país que conozco”, añadió. “Sigo creyendo en este país y en que la gente es genuinamente buena”.

Los motivos por los que ICE está liberando migrantes en plena ola de operativos masivos

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzó a liberar a algunos migrantes detenidos debido a que su sistema de detención superó el límite establecido, según datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidos por CBS News.

Hasta el martes, la ocupación en los centros de detención de ICE alcanzó el 109%, con cerca de 42,000 personas bajo custodia, a pesar de contar con una capacidad oficial de 38,521 camas.

E lunes, ICE liberó aproximadamente a 160 migrantes debido a la falta de espacio y a las restricciones operacionales y legales. Los migrantes liberados pueden ser sometidos a monitoreo electrónico. La entidad señaló que el aumento de las operaciones de detención ha resultado en un mayor número de arrestos de “extranjeros criminales”, lo que generó una demanda superior de capacidad en los centros de detención.

Las autoridades migratorias enfrentan una crisis de espacio mientras intentan gestionar el flujo de detenidos. (Foto: EFE)

Ante la falta de espacio, ICE planea expandir significativamente su capacidad. Un memorando interno citado por CBS News indicó que la agencia evalúa la apertura de 14 nuevos centros de detención con capacidad para 1,000 personas cada uno, además de cuatro instalaciones de mayor tamaño con hasta 10,000 camas cada una. Además, el gobierno recurrió a otras agencias federales para ampliar la capacidad de detención, como el Departamento de Defensa y la Base Naval de Guantánamo.

Mientras ICE enfrenta problemas de hacinamiento, las instalaciones de la Patrulla Fronteriza tienen espacio disponible. El medio citado señaló que hasta el martes, CBP tenía bajo custodia a menos de 2,000 migrantes, lo que representa aproximadamente el 9% de su capacidad de detención. Esto se debe a la disminución de cruces irregulares en la frontera con México, que se encuentran en su nivel más bajo en cinco años.