Grayson Bearden es un hombre de Texas, Estados Unidos, que se ha ganado el cariño de muchas personas por su accionar para distraer a su esposa Jezlyn Bearden durante las contracciones. ¿Qué hizo exactamente? Pues se puso a bailar. Realmente, demostró que tiene talento.

Jezlyn estaba viviendo un momento sumamente estresante, ya que se encontraba en una sala de partos recibiendo tratamiento por parto prematuro. Con el fin de que la situación sea más llevadera para ella, la mujer le pidió a su esposo que le bailara y él aceptó.

De acuerdo al video que compartió Jezlyn en Instagram (@jezlynbearden), Grayson comenzó a bailar ballet y, debido a todos los movimientos que realizó, sorprendió a varios usuarios por su increíble habilidad. “Me encanta”, es el comentario que más se repite en la publicación.

Esta imagen muestra a Grayson Bearden bailando para distraer a Jezlyn Bearden. (Foto: @jezlynbearden / Instagram)

“Tiene experiencia en ballet preprofesional, pero no ha bailado en muchos años, así que el hecho de que hiciera movimientos como esos sin previo aviso me hizo reír muchísimo y me mantuvo distraída durante las contracciones del parto”, señaló Jezlyn en una entrevista que le realizó Newsweek.

Esta imagen permite apreciar a Grayson Bearden alzando su pierna como parte de un movimiento de ballet. (Foto: @jezlynbearden / Instagram)

El motivo de la petición

Sobre el hecho de pedirle a su esposo que bailara, la mujer señaló que todo se debe a una tendencia que comenzó en TikTok, donde las chicas desafían a sus parejas a realizar bailes espontáneos a cambio de algo.

Esta imagen muestra a Grayson Bearden demostrando su talento para el baile. (Foto: @jezlynbearden / Instagram)

“Mi esposo y yo nos mantenemos al día con las tendencias sociales divertidas, incluida la tendencia de la danza interpretativa, y mientras estábamos sentados en una sala de partos supe que era la oportunidad perfecta para darle nuestro propio toque”, aseguró.

Cabe mencionar que, en la descripción del video publicado en Instagram, la mujer indicó que aquel día no llegó a dar a luz. “Me trataron por parto prematuro, pero lograron disminuir las contracciones, ¡así que me voy a casa! Ha sido un día lleno de acontecimientos, pero ahora todo está bien”, aseguró.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.