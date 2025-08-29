¿Cómo reaccionarías tú si observas que algún animal salvaje está cerca de tu casa? Quizás la mayoría creería que ese sería su último día con vida , pues estos seres suelen ser letales al momento de atacar. Sin embargo, existen casos de personas valientes que no dudaron en enfrentarlos pese a sentir un gran temor, tal como Alexander Rojas.

En una conversación con Noticias Telemundo, este ciudadano residente en Orlando fue atacado por uno de los osos negros que estaba en los exteriores de su casa. Si bien fue una experiencia que jamás imaginó, considera que tuvo fortuna seguir con vida.

Él cuenta que estaba saliendo de su domicilio y, repentinamente, observó a uno de los osos. Si bien tomó las fuerzas suficientes para ahuyentarlos mediante gritos, esto provocó que uno de estos animales salvajes se dirija contra él.

Cuando observó a los osos, Alexander lanzó gritos fuertes para ahuyentarlos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Cuando yo lo vi, me estaba acercando como agresivo. Así fue que yo grité. Cuando yo grité la primera vez, él (oso) se asustó”, dijo.

Pese a su intento de sobrevivencia, este oso negro no tuvo reparos en atacarlo. Alexander comenta que este animal lo mordió y le ocasionó daño con sus garras en distintas partes de su cuerpo.

Afortunadamente, los ataques que recibió este joven no fueron letales, pues lo trasladaron hacia un centro médico cercano y pudieron atenderlo. Sin embargo, será una experiencia que quedará marcada de por vida.

Uno de los osos negros no dudó en atacar a Alexander, ocasionándole heridas en ciertas partes de su cuerpo. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Ya iniciaron las investigaciones

Este hecho que pudo terminar en una tragedia ha ocasionado que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) están investigando la aparición de estos osos. Además, han colocado trampas para atrapar a estos animales que rondan por el vecindario de Alexander.