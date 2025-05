Nikita Darwin es un joven creador de contenido de 22 años que ha llamado la atención por su increíble parecido con Joe Goldberg, el protagonista de la serie “You” de Netflix. Desde que empezó a subir videos a TikTok, donde ya tiene más de 180 mil seguidores, muchas personas lo comparan con el personaje interpretado por Penn Badgley, un hombre aparentemente encantador que en realidad es un acosador con tendencias asesinas.

Aunque Nikita, de Kent, Inglaterra, encuentra divertida la atención que recibe, también le parece algo inquietante. “Es un poco loco que me digan que me parezco a un asesino en serie”, contó, pues recibe constantemente mensajes de personas que lo alientan a imitar el comportamiento del personaje.

Algunas mujeres incluso lo buscan en apps de citas y le hacen peticiones extrañas, como que las secuestre o las encierre en jaulas, tal como lo hace Joe en la serie. “Me enviarán lugares, la gente me pedirá que los aceche y los encierre en una jaula de vidrio”, relató Nikita. Asegura que nunca ha aceptado esas propuestas, pero le sorprende lo que estas reacciones dicen sobre las fantasías de ciertas personas.

Aunque el tiktoker encuentra divertida la atención que recibe, también le parece algo inquietante. (Foto: @nikitaadarwin / TikTok) ×

“Muchas personas me dicen que tengo una vibra de asesino en serie, lo cual es un poco aterrador ya que no estoy tratando de ser un asesino en serie”, agregó. Incluso llegó a recibir direcciones reales de mujeres que le piden que las visite como parte de este extraño juego.

A pesar de toda esta atención, Nikita prefiere tomárselo con humor: “Solo les respondo diciendo que soy su hermano y su reacción siempre es una sorpresa”.

Este parecido no pasó desapercibido en su entorno más cercano. “He tenido muchas personas en mi vida que me dicen que me parezco a Joe, incluidos muchos familiares y amigos”, explicó. Por eso decidió publicar videos en TikTok y los resultados superaron todas sus expectativas. “Recibo miles y miles de mensajes todos los días de personas que me dicen que me parezco a Joe y me piden que los aceche”.

Joe Goldberg, el protagonista de la serie You, es un personaje de ficción con tendencias antisociales y manipuladoras. (Foto: Netflix) ×

Aunque es fanático de la serie, no entiende por qué tantas mujeres sienten fascinación por un personaje tan oscuro. “Creo que es muy malo, pero todas las chicas parecen estar fascinadas por este asesino en serie, que está realmente desordenado”, dijo. Según él, incluso cuando sale a la calle, hay personas que lo detienen para pedirle que los aceche.

Esta atracción por Joe Goldberg se convirtió en un fenómeno desde el estreno de la serie en 2018. De hecho, el medio Daily Mail señala que Elaine Parker, fundadora de la app de citas seguras Safer Date, expresó su preocupación sobre cómo se romantiza a personajes violentos.

Algunas mujeres lo buscan en apps de citas y le hacen peticiones extrañas, como que las secuestre o las encierre en jaulas, tal como lo hace Joe en la serie de Netflix. (Foto: @nikitaadarwin / TikTok) ×

“Definitivamente, estas no son cualidades que debas buscar en una pareja”, afirmó. Advirtió que en la vida real, estas conductas pueden ser muy peligrosas y difíciles de detectar.

Elaine también instó a las personas a confiar en su intuición y a no ignorar señales de alerta en relaciones. “Si estás saliendo y ves alguna señal de alerta, confía en tu instinto y sal de la relación”, aconsejó. Además, recordó lo importante que es cuidar a los amigos y prestar atención si alguien empieza a alejarse sin razón aparente. “Podría marcar una gran diferencia”, concluyó.

Lo que debes saber sobre “You”, la exitosa serie de Netflix

“You” es una serie de suspenso de Netflix que sigue la vida de Joe Goldberg, un hombre con tendencias psicopáticas que se involucra románticamente con mujeres, a quienes acecha intensamente a través de las redes sociales y en la vida real. Cuando estas relaciones toman giros que él considera negativos o cuando sus “amadas” intentan dejarlo, Joe recurre a la manipulación, el secuestro e incluso el asesinato para mantenerlas cerca o eliminar los obstáculos en su camino.

La serie está protagonizada por Penn Badgley en el papel de Joe Goldberg. Ha contado hasta ahora con cinco temporadas. La primera temporada se estrenó en 2018 y originalmente fue transmitida por Lifetime antes de pasar a ser una serie original de Netflix a partir de la segunda temporada.

“You” ha sido un éxito notable para Netflix, generando mucha conversación en redes sociales debido a su trama oscura y la compleja personalidad de su protagonista.