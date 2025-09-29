Oswaldo Sibaja es un joven colombiano cuya decisión de cambiar la comodidad de un hogar por la vida dentro de un auto viene causando asombrado. Radicado en Estados Unidos, está dispuesto a hacer de todo con tal de cumplir un objetivo: reunir el dinero necesario para levantar cuatro apartamentos en su país natal.

En sus video de TikTok, donde se hace llamar @oswaldo4vientos, relata que ya lleva más de 500 días durmiendo en su vehículo. Pese a las exigencias y la incomodidad, asegura que su decisión “no es por necesidad”, sino por elección.

“Hoy duermo incómodo aquí, pero no estoy sobreviviendo, estoy construyendo”, afirma, dejando claro que se trata de una estrategia para alcanzar su objetivo.

Afirma que su decisión “no es por necesidad” sino una estrategia para alcanzar su libertad económica. (Foto: @oswaldo4vientos / TikTok)

Oswaldo trabaja en un restaurante mientras destina cada dólar a la construcción de los departamentos en Colombia. Según contó, la primera etapa del proyecto ya está lista y solo espera que la plancha de concreto que cubre dos de las unidades superiores termine de secar para continuar con el techo.

El secado del concreto necesita 21 días y para ese momento planea sumar más obreros y así avanzar más rápido. Hasta ahora, calcula que ha invertido más de 1.500 dólares en materiales como madera, concreto, hierro, tubería y accesorios, sin contar la mano de obra. Cada gasto está planificado y anotado con precisión para no salirse del presupuesto.

Vivir en un auto, señala, le brindó tres ventajas. Ahorro con propósito: “Lo que otros gastan en alquiler, yo lo estoy invirtiendo en mis sueños”. Libertad total: puede dormir donde quiera, sin depender de un lugar fijo. Disciplina automática: “Un espacio tan pequeño me obliga a ser organizado, productivo y enfocado”.

En TikTok comparte su rutina y muestra cómo registra cada gasto y aprovecha recursos como el gimnasio para asearse y mantenerse saludable. (Foto: @oswaldo4vientos / TikTok)

Para sostener su estilo de vida, registra con detalle cada gasto diario: gasolina, línea móvil, lavandería, comida e imprevistos.

“Como trabajo en un restaurante, puedo comprar productos frescos y cocinar ahí. Algunas veces, cuando salgo de una jornada muy extensa, opto por comprar algo rápido”, explica.

En cuanto a su higiene personal, el joven recurre a un gimnasio que permanece abierto todos los días. Allí se ducha y mantiene su rutina de entrenamiento.

Ya completó la primera etapa de la obra y espera terminar el proyecto en un plazo de 600 días. (Foto: @oswaldo4vientos / TikTok)

“Pago mi membresía, tengo regaderas y agua caliente. Además, me sirve para entrenar, me mantiene saludable y disciplinado”, asegura.

Oswaldo demuestra que, con perseverancia y un plan claro, es posible hacer que un sacrificio temporal se convierta en la base de un sueño cumplido.

