Un momento que debía ser de alegría para un niño terminó generando indignación entre los fanáticos de la MLB. Todo ocurrió durante el juego entre los Phillies y los Marlins en el LoanDepot Park, cuando un aficionado logró atrapar una pelota de jonrón para regalársela a su hijo, que estaba celebrando su cumpleaños.

La pelota provenía de un batazo de Harrison Bader hacia las gradas del jardín izquierdo. Varios fanáticos corrieron hacia la zona para intentar quedarse con la pelota, pero finalmente fue el padre, vestido con una camiseta roja de los Phillies, quien la tomó y regresó a su asiento para entregársela a su hijo, Lincoln.

Sin embargo, la felicidad duró poco. Una mujer de cabello canoso, también seguidora de los Phillies, se acercó al padre segundos después de que este entregara la pelota al niño. Molesta por no haber podido quedarse con la pelota, tomó del hombro al hombre y lo increpó con fuerza: “Tú la quitaste de mis manos. Estaba en mi mano”, aseguró, según muestran videos grabados por otros aficionados.

Durante el juego entre Phillies y Marlins, un padre atrapó una pelota de jonrón y se la dio a su hijo, Lincoln, quien celebraba su cumpleaños. (Foto: New York Post Sports / YouTube)

El padre intentó explicarle que él había recogido la pelota en otra zona, pero la discusión subió de tono.

Para sorpresa de todos, el hombre terminó quitándole la pelota a su hijo y entregándosela a la mujer, quien se marchó a su asiento. La escena provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos criticaron la actitud de la fanática.

Afortunadamente, Lincoln no se fue con las manos vacías. Un representante de los Marlins se acercó a disculparse y le entregó un paquete de obsequios, que incluía pelotas para él y su hermana.

Una fanática enfurecida lo increpó asegurando que la pelota era suya, lo que llevó al hombre a quitársela al niño y entregársela. (Foto: @barstoolsports / X)

En un video publicado en X, se escucha al representante decir: “Te trajimos una bolsita con cosas geniales”, mientras el público aplaudía.

La historia tuvo un final feliz: tras el partido, Harrison Bader invitó a Lincoln a conocerlo y le regaló un bate autografiado.

El gesto del equipo fue celebrado por los aficionados, quienes criticaron la actitud egoísta de la mujer. (Foto: @Phillies / X)

El equipo de los Phillies confirmó que el niño cumplía años ese mismo día y compartió fotos del emotivo momento: “Se va a casa con un bate firmado por Bader”, publicaron en redes sociales.

Los fanáticos elogiaron a ambos equipos por compensar la mala experiencia, mientras criticaban duramente la actitud de la mujer que se quedó con la pelota.

La costumbre de atrapar pelotas de jonrón en la MLB

La costumbre de atrapar una pelota de jonrón en la MLB es una tradición arraigada en el béisbol. La pelota se convierte en un valioso recuerdo, especialmente si pertenece a un jonrón significativo, como un récord o un jonrón importante en un partido de campeonato.

El fan que la atrapa es tradicionalmente su dueño legal, aunque en casos de pelotas históricas, los equipos a menudo intentan negociar para recuperarlas, ofreciendo a cambio otros objetos de interés, entradas para futuros partidos o incluso dinero.

