¿Quién no ha soñado con hallar a su media naranja? Megan Clarke, una joven de 27 años, creyó haberlo encontrado en Lord Bertie Underwood, un hombre que supo conquistarla con regalos y citas lujosas; sin embargo, lo que comenzó como una historia de amor terminó convirtiéndose en una pesadilla cuando descubrió la verdad sobre la persona con la que planeaba casarse.

Megan y Bertie se conocieron cuando ella trabajaba como gerente de un bar en la Isla de Wright, Inglaterra. Él, con sus obsequios y caballerosidad, la cautivó rápidamente. “Era encantador, amable, atento, cariñoso. Un verdadero caballero”, recordó la mujer en conversación con Metro.

Desde entonces, las cosas avanzaron rápidamente: en menos de un mes, la pareja se había dicho “te amo”. Seis meses después, Bertie sorprendería a Megan con un anillo de diamantes seguido de una propuesta de matrimonio.

Por aquel entonces, el sujeto sorprendió a su pareja con una petición inusual: que no publicara su rostro en ninguna red social, alegando motivos de seguridad debido a la carrera “de alto rango de su padre”.

En ese momento, Megan no sospechó nada; no obstante, su intuición comenzó a activarse cuando notó que llegaban cartas a su casa dirigidas a diferentes personas. Bertie le aseguró que eran para antiguos inquilinos, pero ella no estaba del todo convencida.

La joven quedó estupefacta al investigar a su novio. (Foto: Channel 4)

Intrigada, decidió investigar por su cuenta, pero lo que descubrió la dejó atónita. Al hacer una rápida búsqueda en Google, supo que Bertie tenía múltiples tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas y había utilizado varias identidades falsas para cometer fraudes.

Su verdadero nombre no era Bertie Underwood, sino Robert, y tenía un largo historial de estafas.

La noticia fue un golpe devastador para Megan. No solo había sido engañada emocionalmente, sino que también se había endeudado con miles de libras debido a las deudas que Bertie había contraído a su nombre.

A pesar de denunciar el caso, las autoridades no pudieron recuperar el dinero perdido.

“Fuimos a la policía y denunciamos el fraude”, recordó a The Sun. “Pero, por desgracia, no pudieron hacer gran cosa”.

Lord Bertie Underwood fue detenido, pero escapó y actualmente se encuentra prófugo. (Foto: Channel 4)

Bertie fue arrestado y condenado a cinco años de prisión por fraude, pero logró escapar en 2022 y sigue siendo buscado por las autoridades.

Megan, por su parte, ha tenido que trabajar arduamente para reconstruir su vida y saldar las deudas que, en total, acumulan más de 30 mil libras (39 mil dólares).

A pesar de la decepción, la joven ha logrado salir adelante y compartió su experiencia con la esperanza de ayudar a otras personas a evitar caer en las mismas trampas.