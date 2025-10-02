Curtis Dixon, un hombre de Detroit que atravesaba serias dificultades económicas, jamás imaginó que un gesto de bondad cambiaría su vida de forma tan drástica.

Todo comenzó cuando se encontró con Zach Dereniowski, un popular tiktoker que fingía estar ciego para poner a prueba la solidaridad de la gente.

Dixon lo ayudó sin dudar y a cambio recibió 1.000 dólares. Luego, el influencer lanzó una campaña en GoFundMe que recaudó 100.000 dólares y hasta le consiguió un auto nuevo.

Poco después de recibir el dinero, el hombre fue víctima de un secuestro planeado por su propio sobrino y varios cómplices. (Foto: @mdmotivator / Instagram)

Las autoridades lograron detener a los responsables gracias a pruebas de cámaras de seguridad y registros telefónicos. (Foto: @mdmotivator / Instagram)

Su alegría, sin embargo, no duró mucho. Según la policía, algunos de sus propios familiares planearon un secuestro para quedarse con su dinero. El principal acusado es su sobrino, Roland Terrell Chatmon, quien habría ideado un complot junto a varias personas más.

El plan se llevó a cabo el 1 de septiembre, cuando una mujer, identificada como Lecia Lopez Martínez, fingió tener problemas con su auto. Dixon, fiel a su carácter generoso, se ofreció a ayudarla y la llevó en su camioneta. Minutos después, fue sorprendido por dos personas armadas que le exigieron dinero bajo amenaza de matar a su esposa.

Según FOX 2 Detroit, los secuestradores lo ataron y lo obligaron a recorrer varios cajeros automáticos, donde le hicieron retirar 4.400 dólares. Después, lo llevaron hasta su casa, donde también maniataron a su esposa y robaron una caja fuerte. Ella logró liberarse y avisar a la policía, mientras testigos encontraban a Dixon atado cerca de su camioneta en llamas y lo rescataban a tiempo.

Los atacantes lo obligaron a retirar dinero de cajeros, robaron en su casa y lo dejaron atado dentro de su camioneta incendiada. (Foto: FOX 2 Detroit / YouTube)

La investigación reveló que Chatmon incluso había hablado con su hermano, preso en la cárcel del condado, a quien le comentó que quería “sacarle dinero” a su tío. “Necesito algo de efectivo rápido”, habría dicho, según la denuncia.

Gracias a registros telefónicos y cámaras de seguridad en cajeros automáticos, las autoridades lograron identificar y detener a los sospechosos. Entre ellos están Chatmon, Martínez, Kenneth Paul Anderson y las esposas Ieasha y Dnequia Stroman, todos acusados de conspiración para secuestrar.

Lo más impactante de esta historia es el contraste con el origen del dinero: Dereniowski había elegido a Dixon porque representaba la bondad que quería destacar en sus videos.

“Necesitamos más personas como Curtis en este mundo”, dijo el influencer al medio citado. “Los pequeños actos de bondad son los que importan y la gente donó porque sintió la nobleza de su corazón”.

