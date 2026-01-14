La familia de Andre Yarham, un joven de 24 años que padecía demencia de inicio temprano y murió pocos días después de Navidad, decidió donar su cerebro a la ciencia con la esperanza de que su caso ayude a los investigadores. Andre comenzó a mostrar olvidos y conductas inusuales antes de cumplir 23 años, cuando recibió el diagnóstico. Su deterioro fue rápido y falleció el 27 de diciembre tras contraer una infección que se agravó por el debilitamiento de su sistema inmunológico.

Su madre, Sam Fairbairn, explicó al Daily Mail que Andre no pudo decidir por sí mismo sobre la donación debido al avance de la enfermedad: “Lamentablemente no pudo tomar la decisión [sobre donar su cerebro] porque la enfermedad le había quitado la voz y la mente bastante pronto. Pero Andre, siendo como era, si hubiera podido ayudar, habría dicho que sí”.

También advirtió sobre el aumento de estos casos: “La demencia de inicio temprano es algo de lo que se oye hablar cada vez más. No es solo algo que se asocie con personas de 50 o 60 años”.

Las primeras señales alarmaron a su madre cuando notó que su hijo, alguien muy conversador, empezó a olvidar cosas, responder con apenas tres palabras o quedarse con la mirada perdida.

Su madre compartió el impacto emocional de la enfermedad y pidió mayor visibilidad para estos casos. (Foto: Samantha Fairbairn / Facebook)

Una resonancia magnética en octubre de 2023 reveló atrofia en el lóbulo frontal y un especialista comparó su cerebro con el de una persona de 70 años.

Más adelante se confirmó que padecía demencia frontotemporal causada por una mutación proteica, una forma rara que afecta a aproximadamente una de cada 20 personas con demencia.

Con el avance de la enfermedad, Andre dejó su empleo en una fábrica de automóviles. Su madre renunció a su trabajo para cuidarlo a tiempo completo y ayudarlo en tareas básicas como vestirse, bañarse y comer.

Junto a su esposo, trató de cumplir algunos deseos de su hijo, como visitar Shrek’s Adventure! en Londres y asistir a eventos de lucha libre; sin embargo, en septiembre su movilidad empeoró y tuvo que ingresar a una residencia.

Tras su fallecimiento, su familia donó su cerebro a la ciencia con la esperanza de contribuir al desarrollo de futuros tratamientos. (Foto: Samantha Fairbairn / Facebook)

“Entró caminando, aunque muy despacio, y al mes ya estaba usando una silla de ruedas y tenían que levantarlo con una grúa”, relató.

En diciembre, una infección obligó a hospitalizarlo y fue puesto en cuidados paliativos. A pesar de todo, su madre contó que mantuvo su personalidad alegre hasta el final: “Las enfermeras entraban para atenderlo y se escuchaba un ‘Whoo’, que era su sonido de felicidad, porque le habían dicho algo gracioso”.

Andre falleció en un hospicio de Norwich y su cerebro fue donado al Hospital Addenbrooke’s de Cambridge para investigación.

Aunque es más común en mayores de 65 años, la demencia también puede afectar a personas jóvenes. (Foto referencial: Freepik)

Fairbairn respaldó una campaña para crear conciencia sobre la demencia y mejorar la investigación: “Apoyo totalmente cualquier investigación y una mayor concienciación. La gente necesita saber lo devastadora que es esta enfermedad. Es la enfermedad más cruel porque no hay tratamiento. No hay nada que ayude con los síntomas, y tú miras, sufres, y pierdes a esa persona una y otra vez. Es desgarrador ver a esa persona, y muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que le está pasando.

“Con el cáncer hay quimioterapia y radioterapia. Las personas pueden recibir tratamiento, entrar en remisión y vivir una vida larga y plena. Con la demencia, no hay nada”, concluyó.

Lo que debes saber sobre la demencia en jóvenes

Según Young Dementia Network, la demencia de inicio temprano se refiere a casos en los que los síntomas comienzan mucho antes de los 65 años, en comparación con la forma más común que suele aparecer en edades mayores.

Este tipo de demencia puede incluir Alzheimer precoz, demencia frontotemporal y otras variantes. Aunque es menos frecuente, representa una proporción significativa de las personas afectadas en edad productiva con cambios cognitivos.

Las causas pueden ser variadas e incluyen factores genéticos, mutaciones específicas, cambios neurodegenerativos u otras condiciones.

Los síntomas también pueden ser diferentes a los observados en personas mayores: además de problemas de memoria puede haber cambios en la personalidad, el lenguaje o la conducta, lo que a menudo retrasa o dificulta el diagnóstico.

