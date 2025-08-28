Nunca imaginó que su vida en Estados Unidos lo llevaría a emprender un negocio propio, pero así fue. Juan, un joven colombiano de 20 años, encontró la manera de generar ingresos extra y, en menos de un año, logró convertir su idea en un emprendimiento exitoso: el lavado de autos.

Gracias a este proyecto, hoy no solo tiene una clientela en crecimiento, sino que también pudo comprarse una camioneta Mercedes Benz. “Las cosas van bien”, dijo emocionado.

En un video que compartió en TikTok, el latino contó que todo comenzó de manera inesperada. Él ya trabajaba en un restaurante, pero buscaba cómo aprovechar las mañanas libres. “Fue una visión, esto no estaba en mis planes”, comentó, recordando el momento en el que surgió la idea.

Comenzó en agosto de 2024 con un carrito de limpieza básico, aprendiendo técnicas a través de videos y ofreciendo sus servicios a compañeros de trabajo. (Foto: @_tripaa_ / TikTok)

Juan explicó que no quería otro empleo tradicional, ya que no deseaba “estar corriendo de acá para allá” trabajando para un jefe. Su meta era encontrar algo que le permitiera manejar su tiempo y generar ingresos por cuenta propia.

La oportunidad apareció en agosto de 2024, cuando navegando en redes sociales se topó con videos sobre lavado de autos. “Eso se ve sencillo, me gusta. Entonces dije: ‘vamos a hacerle’”, relató. Sin pensarlo mucho, decidió intentarlo desde su ciudad, Wichita, en Kansas.

Empezó con lo básico: un carrito de limpieza sencillo y muchas ganas de aprender. Dedicó horas a informarse sobre productos y técnicas de lavado, viendo cientos de videos. “Me llené de información, de productos, de todo y en mi día de descanso fui a un Home Depot para comprar lo necesario”, contó.

Con esfuerzo, logró conseguir clientes, mejorar sus equipos y llamar la atención de un concesionario local que le abrió más oportunidades. (Foto: @_tripaa_ / TikTok)

Su primera estrategia fue ofrecer sus servicios a sus compañeros del restaurante, incluso sin fijar precio. “Les dije: ‘déjenme limpiar sus carros y ustedes me dan lo que quieran, para que ustedes vean el servicio y para practicar’”. De esta manera, fue perfeccionando su técnica.

El gran salto llegó cuando un concesionario local le abrió las puertas para demostrar su trabajo. “También tuve la oportunidad de ir a un dealer que fue el que me abrió las puertas para mostrarme y practicar”, recordó.

Con disciplina, Juan logró mejorar sus equipos, ganar clientes y dar un paso importante: comprar su propia camioneta Mercedes Benz para trabajar.

Gracias a su disciplina, compró una camioneta para su negocio y anima a otros jóvenes a emprender. (Foto: @_tripaa_ / TikTok)

“Después, Dios me dio la oportunidad de comprar esa Benz, la compré y aquí ya monté todo”, dijo orgulloso.

Aunque el camino no fue fácil, asegura que todo lo hizo por sí mismo: “Yo comencé solo, aprendí y aquí estamos”.

Hoy, invita a otros jóvenes a seguir sus sueños: “Bueno, si yo con 19 años pude, entonces todos pueden empezar, ¿no?”.

Ideas para generar ingresos extra

Para generar ingresos extras, puedes ofrecer servicios que se adapten a tus habilidades. Por ejemplo, si te gusta escribir o diseñar, trabaja como freelance. Otra opción es ofrecer servicios a domicilio como cuidado de mascotas o clases particulares. La clave es encontrar una necesidad en tu comunidad.

También hay muchas oportunidades digitales. Puedes crear una tienda en línea para vender productos hechos a mano. Si eres bueno con la fotografía o la edición, vende tus creaciones en línea. Otra idea es alquilar bienes que no uses, como una habitación, herramientas o tu auto, a través de plataformas especializadas.

